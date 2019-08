Emmer, dieses Urgetreide, bauen die Landwirte nicht gerne an: Der Ertrag ist gering, das Risiko von Ausfällen zudem gross. Also ist es kaum mehr erhältlich. Was tut ein Bäcker, der trotzdem Emmer-Brot backen will? Genau: Er pachtet ein Stück Land und lässt die Spezialität in Eigenregie anbauen. Nun hat der Murianer Bäcker Burkard Kreyenbühl die 50 Aren Emmer von Lohnunternehmer Matthias Küng aus Auw ernten und dreschen lassen. Das Getreidecenter Eichmühle in Beinwil wird das Korn von den Spelzen befreien. Mahlen wird der Bäcker die Körner auf einer eigens angeschafften Mühle selber. «Wie viele Brote das gibt, kann man jetzt noch nicht sagen», erklärt Kreyenbühl. «Zuerst müssen wir selber Backversuche machen, uns an dieses Mehl richtiggehend herantasten». Er will das neue Ur-Brot ab Mitte September im Laden haben.

Das Getreide ist nicht nur für den Bäcker Neuland, sondern auch für Bauer Rolf Kreyenbühl, seinen Bruder, der es angesät hat, und für den Mähdrescherfahrer. Müller Paul Villiger zeigte sich aber zufrieden, als er das Erntegut mit kritischem Blick betrachtete. Es sind wohl gegen zwei Tonnen zusammengekommen, davon sind allerdings 30 Prozent Spelzen, die bei der Verarbeitung wegfallen. «Davon werden wir, analog zur Dinkel-Verarbeitung, Emmer-Kissen machen», lacht der Bäcker, «sicher für unsere Angestellten, aber auch für andere Interessenten».