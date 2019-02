Die Regale sind gefüllt, das Gemüse ist frisch und die Kassen sind besetzt. Die Aldi-Filiale an der Lägernstrasse 5 in Wohlen wirkt eigentlich wie immer. Nur wer regelmässig seine Einkäufe hier erledigt, hat allenfalls die neuen Gesichter bemerkt, die in den vergangenen Tagen im Geschäft für Ordnung sorgten. Seit dem vergangenen Montag liegt die Verantwortung für das Geschäft nicht mehr bei der Filialleiterin Susanne Holz und ihren Mitarbeitern. Eine Woche lang führen 20 Lernende aus der ganzen Schweiz den Laden im Rahmen des Projektes «Lernendenfiliale» von Aldi Suisse.

Sinn der «Lernendenfiliale» ist es, dass die Auszubildenden in ihrem dritten und letzten Lehrjahr neue Herausforderungen im Berufsalltag erleben und gut auf ihren Abschluss im Sommer, aber auch ihre Zukunft vorbereitet werden. «Die Lernenden sollen selber merken und lernen, was es heisst, Filialleiter zu sein», erklärt Frank Schlecht, Filialleiter aus Basel, der in dieser Woche dabei hilft, die Lernenden in Wohlen zu unterstützen.

Respekt erleichtert ihre Aufgaben

So übernehmen die jungen Erwachsenen abwechslungsweise die Stelle des Filialleiters. Das sei gar nicht immer so einfach, wie Shiar Shech Mohamed, der die Filiale am Dienstag leitete, erzählt: «Es ist schwierig, die Fähigkeiten der Mitarbeitenden einzuschätzen und sie demnach am richtigen Ort einzuteilen. Vor allem, weil wir alle im gleichen Alter sind.» Dass sie sich und ihre Entscheidungen alle gegenseitig respektieren, mache diese Aufgabe aber um einiges leichter. Da können ihm seine Kollegen Majlinda Orana und Steven Wichmann nur zustimmen.