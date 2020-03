«Diese Krise bestehen wir gemeinsam»: Gruppen im Freiamt wollen gefährdeten Menschen im Alltag helfen

«Falls jemand Kinderbetreuung braucht während der schulfreien Zeit, einfach melden. Habe selber 2 Kids (5 und 7) und verfügbare Zeit. Liebe Grüsse, Karin (Villmergen)», schrieb ein Mitglied kurz nachdem die Facebookgruppe aufgeschaltet wurde. Benno aus Bremgarten bietet an: «Da ich in einer Bar arbeite, beginnt mein Arbeitstag erst um 15:45. Wenn jemand mal wirklich niemanden hat, der schnell ein Mittagessen kochen oder aufpassen kann, würde ich im Notfall aushelfen.»

Kinderbetreuung, Einkaufen und Fahrdienst

Kinderbetreuung ist ein Hauptpunkt, den die Gruppen Risikobetroffenen oder Leuten anbieten, die in anderer Form von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Stefan Dietrich aus Bremgarten und Jacqueline Stierli aus Zufikon sind die Gründer der Gruppe «Gemeinsam und solidarisch – Bezirk Bremgarten». «Nachdem der Bundesrat dazu aufgerufen hat, dass man Leuten in Risikogruppen helfen soll, fanden wir, das sollten wir unterstützen», so Dietrich. Doch dass schon nach wenigen Stunden mehrere Hundert Leute mithelfen, hat sie umgehauen.

Neben Kinderbetreuung ist Einkaufen für Betroffene ein wichtiger Punkt. Nahrungsmittel, aber auch Medikamente aus der Apotheke. «Bin morgen früh Richtung Spreitenbach unterwegs, dann in Schlieren bis ca. 14.30 Uhr. Braucht jemand etwas von der Gegend? Bringe es gerne mit. Bleibt gesund», schrieb Biggi am Sonntag. Dily bot an: «Mo–Mi hätte ich ganztags Zeit, um einkaufen zu gehen. Raum Bremgarten.»

Milli zeigt, dass niemand zu jung ist, um zu helfen

Das wohl herzigste Angebot in der Bremgarter Gruppe kommt von Milli. Vermutlich war es ihr Papa, der ihren handgeschriebenen Brief teilte: «Ich bin Milli Meier, 13 Jahre alt und würde folgende Sachen übernehmen können: Babysitten, Einkaufen, Gassi gehen. Ich mache es, um zu helfen, nicht für’s Sackgeld!»

In Bremgarten gibt es auch zwei Corona-Selbsthilfe-Chats über Whatsapp. Für Bünzen und den Mutschellen wurden ebenfalls Facebook-Gruppen gegründet. «Diese Krise bestehen wir gemeinsam und mit Solidarität», schreiben die Initianten vom Mutschellen. In Aristau macht ein Flyer des Familienvereins die Runde. «Unser Verein wurde Anfang Jahr gegründet, um das Dorfleben anzukurbeln. Weil wir jetzt vieles nicht durchführen können, wollen wir uns so einsetzen», sagt Koordinatorin Manuela Kaufmann. Auch der Aristauer Pastoralassistent Stefan Heinzmann und sein Unterlunkhofer Kollege Claudio Gabriel bieten an, gerne mit isolierten Leuten in Quarantäne zu telefonieren.

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie viel Solidarität auch im Freiamt zu finden ist.

Hilfe Mehr Infos und alle Gruppen unter www.hilf-jetzt.ch