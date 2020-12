Diese Freiämter Auswanderer feiern die Festtage bei 30 Grad unter Palmen in Costa Rica

So richtig gefroren haben sie an Weihnachten schon seit bald drei Jahrzehnten nicht mehr. Und Eis gibts bei ihnen höchstens in Würfelform in den Drinks. «Nein, den Schnee vermisse ich nicht. Und auch die Kälte fehlt mir gar nicht», erzählt Alice Iten mit einem Lachen am Telefon.

Die 52-Jährige befindet sich rund 9500 Kilometer von ihrer ehemaligen Heimat Muri entfernt. Vor 27 Jahren hat sie die Schweiz mit Sack und Pack zusammen mit ihrem Bruder Berni, der sieben Jahre älter ist, verlassen – und hat in Costa Rica eine neue Heimat gefunden. Die Geschwister haben das kleine Ferienresort Guacamaya Lodge mit aktuell zehn Cabinas (Hütten) und einem Restaurant in Playa Junquillal an der Pazifikküste aufgebaut. Seither verbrachten die beiden Itens die Weihnachtstage stets in Costa Rica.