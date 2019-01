Den Startschuss in die Umzugssaison machen die Mitglieder der Heuröpfelzunft aus Sarmenstorf. Zur Feier ihres 55-Jahr-Jubiläums veranstaltet sie am 12. Februar einen grossen Umzug, der von der Kirche über die Marktstrasse bis zum Restaurant Adler führt. Am Schmutzigen Donnerstag selber gibt es in Sarmenstorf nachmittags eine Kinderfasnacht, und am Abend sind verschiedene verkleidete Gruppen im Dorf unterwegs. Am 3. März findet das traditionelle Scheesewagerönne der Fasnachtsgesellschaft Variété statt, die zum Schluss der fünften Jahreszeit am 5. März von einem bunten Wagen aus ihre berühmte Mehlsuppe verteilt.

Wie in Sarmenstorf findet der grosse Umzug auch in Dottikon vor der Fasnachtswoche statt. Am Sonntag, 24. Februar, marschieren die Fasnächtler zum Thema «Ziitlos» ab 14 Uhr durch die Bahnhofstrasse und die Mitteldorfstrasse. Es werden über 50 geschmückte Wagen mit dabei sein, wie die Hübelschränzer und die Rüeblizunft auf ihren Websites ankünden. Am 28. Februar wird in Dottikon ein Kinderumzug veranstaltet, und am 5. März festen die Dottiker bei der Fasnacht im Dorf.

Ein heldenhafter Geburtstag

Ein Jubiläumsjahr feiern neben der Heuröpfelzunft auch die Stiefeliryter aus Muri. Zu ihrem 50. Geburtstag veranstalten sie am kommenden Samstag, 26. Januar, im Klosterhof die Stiefelinacht. Am 9. Februar musizieren über 1500 Gugger am Monsterkonzert der Gängelimusig, und der 3. März steht unter dem Motto «Heldenhaft», zu dem ein grosser Umzug mit rund 2000 Mitwirkenden durch die Gemeinde zieht.

Umzug Muri (Archiv):