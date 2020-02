Diese Fasnacht war schweinisch, bunt und laut

Bunte Regenschirme wippten fröhlich im Takt der Musik hin und her. Obwohl es unablässig regnete, hätte die Stimmung an den Strassenrändern nicht besser sein können. Fröhlich bejubelten die zahlreichen Zuschauer den bunten Umzug, die Teilnehmer verbreiteten ebenfalls gute Laune mit jeder Menge Konfetti und Bonbons.

Den Anfang machte die Heid Heid mit einem gar königlichen Auftritt. Gefolgt von sämtlichen Jahrgängern von 1960 bis 1969 mit ihren Sujets. Nicht ohne Stolz erzählt Sorg: «Der Umzug findet nun zum 56. Mal statt, das ist toll. Das ganze Dorf unterstützt die Heid Heid dabei. Fasnacht ist ja auch eine Kultur, die man pflegen muss.» Besonders niedlich sei der Kindergarten mit seinen 170 Teilnehmern. «Sie gehen als Söilibandi.» Mit ihrer schweinchenrosa Herzigkeit gewann die Bande die Herzen sämtlicher Besucher.

Mit am Start war zudem die gesamte Schule Villmergen. Die Klassen hatten sich Sujets wie «Mario Kart» mit vielen kleinen Rennwagen überlegt oder kamen als «Unterwasserwelt». Umweltbewusst zeigte sich die fünfte Klasse, sie wiesen mit dem Motto «Save the Ocean» auf die gefährdeten Weltmeere hin. Natürlich durften die Guggen nicht fehlen, neben OPUS 5614 und Tinitus spielte die Junggugge Heide-Lärm auf. «Auf unsere Junggugge sind wir besonders stolz, 17 Musiker zwischen zehn und 16 sind dabei», merkte Esther Sorg an und fügte lachend hinzu: «Unsere Fasnacht ist einfach grossartig.»