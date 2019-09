Toni Widmer, die Wildsau auf der Vespa wird pensioniert. Einige seiner Weggefährten aus 33 Jahren bei der Aargauer Zeitung erzählen, was sie mit ihm erlebten.

Christoph Bopp: Es lockt die Schwarze Kunst Toni Widmer war gerne Journalist. Insgeheim aber blieb er Anhänger der «Schwarzen Kunst». Die ist nicht des Teufels, sondern das Gewerbe, das auf Johannes Gutenberg zurückreicht.

Toni hat Schriftsetzer gelernt. Mit Toni und dem Blei- resp. Fotosatz und mir verhielt es sich so: Um die Jahrtausendwende widmete man dem Pionier der Schwarzen Kunst, Gutenberg, ein rundes Jubiläum. Und weil jeder Häfelischüler das Buchdrucken bei den Kulturtechniken als Nummer 1 nennt, gingen Toni und ich nach Mainz. Dort hatte Gutenberg mit der Schwarzen Kunst angefangen.

Das Gutenberg-Zeug fesselte mich. Toni kam ins Staunen, als wir das andere Museum in Mainz besuchten. Dort, wo die Setzmaschinen aus den letzten fünf Jahrhunderten aufgestellt waren. Dass Auto-Fans Oldtimer bewundern, wusste ich. Aber wie Toni diese Setzmaschinen bewunderte ... Es schien, als hätte er jede bedient, wenn nicht erfunden.

Toni kannte sie alle. Ihre Funktionsweise auch. Toni hat der Schwarzen Kunst den Rücken gekehrt, nicht, weil sie durch den Computer verdrängt wurde. Und Journalist ist er nicht deshalb geworden, weil es mit dem Setzen aus war. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er tief in seinem Keller noch irgendein solches schwarzes Ungetüm hätte.

Michael Wehrle: Die nervige Trottüle Es war im Frühjahr Anno Domini 1990. Ein Badener von ennet dem Rhy trat seinen Dienst beim Badener Tagblatt im Aargau an. Bei den berühmten Donnerstagsmittagessen kams zur ersten Begegnung. Lautstark, trinkfest und lustig machte sich ein Kollege bemerkbar. Der Toni aus dem Freiamt. Das muss dort der Chef sein, dachte der Neue und blieb lange in diesem Glauben. So überzeugend trat Toni auf.

Die Begegnungen waren rar, die Mittagessen oder natürlich die Auffahrtsturniere, wo Toni und seine Band am Abend im Kirchdorfer «Hirschen» einheizten. Die Zeit lief dahin, die Mittagessen verschwanden, der Musiker Toni auch.

Viel später folgte eine kurze gemeinsame Zeit im Aarauer Newsroom. Der rasende Reporter Toni überzeugte als Grillmeister. Dann war er wieder weg, aber endlich der Chef vom Freiamt.

Und litt wie ein Hund, wenn ihm ein völlig unbrauchbarer Produzent und Layouter, ein umgeschulter Sportli halt, die Seiten schnitzen sollte. Der Tag war schon versaut, wenn diese «Trottüle» das Telefon abnahm. Immerhin, er hats überlebt.

Jetzt geniess deine neue Freiheit, Toni, die «Trottüle» belästigt dich nie mehr am frühen Morgen und wünscht dir noch viele tolle Jahre.

Dean Fuss: Die Sache mit dem fehlenden Auto «Wo hast du parkiert?», fragte mich Toni nach einer kurzen und schmerzlosen Begrüssung im AZ-Büro in Wohlen. «Am Bahnhof, Gleis 2», antwortete ich lachend – hoch erfreut natürlich, dass mir gleich in meinen ersten fünf Minuten in Wohlen ein kleiner Scherz als Eisbrecher gelungen war. Toni lachte nicht.

Er hatte offenbar platziert, dass er unbedingt jemanden mit einem Auto brauche für die beiden Monate. Nun erhielt er in mir einen MAZ-Stagiaire ohne eigenes Auto. Keine zwei Stunden später informierte mich das Sekretariat aus Aarau, dass man mir per sofort für die gesamte Zeit im Freiamt eines der Pool-Autos als persönliches Geschäftsauto überlasse. Toni hatte mir mit ein paar teilweise lautstarken Telefonaten ein Auto organisiert.

Im Vorfeld meiner beiden Monate im Freiamt im Herbst 2013 hatte ich viel über Toni gehört: Er sei einer von der alten Schule, hiess es. Ein strenger, dickköpfiger Chef, der auch laut werden könne. All dem wurde er sogleich gerecht. Auch später musste ich immer mal wieder lautstarke Kritik einstecken. Aber ebenso gab es viel Lob.

Toni war als Chef vor allem eines: ein ehrlicher, direkter und toller Mensch. Einer, der alles für seine «Schäfchen» getan hätte. Ich habe die Zeit unter seiner Leitung sehr geschätzt.

Jörg Meier: Der Reporter und sein Unfall Es war vor vielen Jahren, als wir noch zu dritt für das Badener Tagblatt unterwegs waren, um das Freiamt journalistisch zu erobern. Toni Widmer machte jeweils nur kurz Mittag; doch an diesem Tag dauerte es länger, bis er zurück in der Redaktion war.

Er brauche noch Platz in der Ausgabe für morgen, brummte er, Verkehrsunfall, er habe ein Foto gemacht. Er verschwand in der Dunkelkammer, dann schrieb er den Text zum Unfall und noch zwei oder drei weitere Artikel, nur unterbrochen von seinen vielen Telefonaten. Rauchpausen gab es keine – damals rauchte er noch während der Arbeit. Rauchen und schreiben war bei Töneli eine symbiotische Tätigkeit.

Am andern Morgen sassen wir bei der Blattkritik. Ich sah das Unfallfoto und sagte: «Das Auto mit der eingedrückten Tür sieht aus wie deines.» «Das ist, oder besser: Das war mein Auto», erwiderte Toni ungerührt. Deshalb war er am Vortag zu spät gekommen: Ein anderes Auto hatte ihn seitlich ziemlich heftig gerammt.

Ganz Reporter, hielt er den Unfall im Bild fest und berichtete sachlich-distanziert darüber – als ob das alles nicht existenziell mit ihm zu tun hätte. Wenn mich jemand fragt, was einen gewöhnlichen Reporter von einem wirklichen Reporter unterscheide, erzähle ich diese Geschichte.

Dagmar Heuberger: Toni und die Telli-Hochwasser-Repo August 2007: In der Nacht hatte es heftig geregnet. Am Morgen schallten Lautsprecherdurchsagen durch die Telli-Überbauung. Im Radio hörte ich, dass Keller und Garagen überschwemmt waren. Ich machte mir keine Sorgen. Doch der Lift funktionierte nicht. Genervt nahm ich die Treppe vom 10. Stock. Die Garage war abgeschlossen. Ich öffnete die Haustür. Da stand Toni – umringt von aufgeregten Bewohnern.

«Was ist los?», wollte ich wissen. Toni schaute ungläubig: «Sag bloss, du weisst nicht, dass alles überschwemmt ist!» «Wird schon nicht so schlimm sein. Was machst du hier?», entgegnete ich. «Was wohl? Hochwasser-Repo! Schau in die Tiefgarage. Da schwimmt gleich dein Auto an dir vorüber», tönte Toni. Der übertreibt doch, wie immer, dachte ich, ging aber trotzdem zur Treppe.

Und tatsächlich! Dort unten stand das Wasser hüfthoch. «Mein Auto ist wohl abgesoffen», erklärte ich. «Nimmst du mich wenigstens mit nach Baden?» «Bestimmt nicht. Ich bleibe hier, muss dänk arbeiten.»

Toni halt … Am folgenden Tag erschien in der AZ eine ganze Seite über das Hochwasser in der Telli. Toni schrieb von überschwemmten Kellern und Autos, die abgeschleppt werden mussten. Dass auch mein Auto darunter war, erwähnte er mit keiner Silbe. Das habe ich ihm nie verziehen.

Nora Güdemann: Wenn Kids im Resti Pommes essen An meinem allerersten Arbeitstag in der Redaktion Freiamt hatte ich ein bisschen Angst vor Toni. Toni ist nicht leise, Toni sagt, was Sache ist, Toni hat einen Haufen Erfahrung. Das kann einschüchternd wirken. Ich sagte mir, mein Praktikum geht ja nur sechs Monate.

Aber daraus wurden zwölf. Warum? Nach Woche 1, nach Tonis Vorträgen über die Verschandelung der deutschen Sprache (Kids, Resti, Pommes), seinen Erzählungen, wie er mit dem Saxofon in «Dancings» auftrat, wieso Papierbündeln Erfolg im Leben verspricht oder wie man früher Journalisten noch für viel Geld abwarb, merkte ich: Der ist gar nicht so grummlig!

Mit Toni habe ich gelacht, geschwätzt, gelästert, von ihm viel gelernt. Mein erster Praktikumstag ist über drei Jahre her. Immer noch hab ich Toni im Kopf, wenn ich über Pommes schreibe, blaue Vespas sehe, Altpapier bündle oder grausame Texteinstiege lese wie: «Bald ist es so weit.» Aber Toni, heute ist es so weit, du wirst pensioniert! Ich sage merci!

Eddy Schambron: Da läuten alle Glocken bei ihm Alarm to. weiss, wie eine Kläranlage funktioniert. Oder weshalb Jäger im Wald Rehe schiessen. Oder wie Polizisten arbeiten. Er versteht das Klagen der Bauern und folgt Politikerreden mit der nötigen Abgeklärtheit.

Er findet den Ton mit dem Bauarbeiter genauso wie mit der Gemeindeschreiberin oder dem Geschäftsführer eines millionenschweren Unternehmens. Aber es gibt da einen Namen, da läuten bei ihm alle Kuh- und Kirchenglocken zusammen, da sinkt beim Fleischliebhaber das ohnehin kaum vorhandene Verständnis für Veganismus unterirdisch tief ab.

Wir nennen jetzt den Namen nicht, weil wir nicht versteckte Wahlwerbung für eine Nationalratskandidatin machen wollen, die «mit Herz & Verstand für Mensch, Tier & Erde» in Bern einziehen will. Sie kommt aber garantiert sicher nicht auf den Wahlzettel von to. Darauf wetten wir jedes Schnitzel und jedes Steak.

Fabio Vonarburg: Das Ablenkungsmanöver Wenn Toni keinen Artikel auf den nächsten Tag schreiben muss und sich vornimmt, es für einmal ein wenig lockerer anzugehen, ist eines garantiert: Dann kommt das ganze Büro nicht mehr zum Arbeiten.

Toni erzählt eine Anekdote nach der anderen. Plaudern hat für ihn dann die höhere Priorität als die Geschichte, an der er gerade arbeitet. So wieder passiert vor einigen Wochen.

Doch damals habe ich einen Trick angewendet, den ich jetzt erzählen kann, da ich ihn nicht mehr brauche: Ich habe die Zeitung vom nächsten Tag umgebaut und Toni zugerufen: «Ich brauche deinen Artikel doch auf morgen.»

Und schon hörte man nur noch die Tasten klappern. Eines muss man sich aber bewusst sein: Toni ist ein schneller Schreiber.