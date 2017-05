Passagierschiff neben Flugzeugträger, Fischerboot hinter Frachtkahn, Segelschiff über U-Boot – auf zwei Schwimmbecken verteilt konnte in der Badi Wohlen miterlebt werden, was Modellschiffbauer in unzähligen Arbeitsstunden realisiert haben. Das vom Aargauischen Schiffsmodellbau-Klub organisierte Schaufahren lockte ein überaus grosses Publikum an und wurde bereichert durch das Mitmachen befreundeter Klubs.

Nicht alles ist so extrem wie beispielsweise der Flugzeugträger von Hans Gloor aus Lenzburg. Die USS CV 41 Midway kam wenige Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Dienst und nahm am Vietnam- und am Zweiten Golfkrieg teil. Gloor baut sie seit 2008 im Massstab 1:144 originalgetreu nach. Er muss praktisch alles selber herstellen und war extra nach Amerika gereist, um dafür alle möglichen Details des Schiffes zu fotografieren. Zudem gab es in Wohlen noch einige weitere, äusserst exklusive Schiffe auf und neben dem Wasser zu sehen.

Bis ins Detail

Selbstverständlich kamen auch die «normalen» Modelle beim Publikum sehr gut an. Wunderschön aufgetakelte Segelschiffe glitten vor dem Publikum am Bassinrand genauso vorbei, wie mit Elektromotoren ausgerüstete Schiffe aller Art. In Zelten gab es zahlreiche aufgestellte Exemplare im Detail zu bestaunen: Ob Matrosen an der Arbeit, kleinste Schiffslampen, rostige Treppen oder poliertes Mahagoniholz auf Edeljachten, das Auge blieb an vielen Details hängen. Gerne gaben die Modellschiff-Kapitäne Auskunft, wenn Fragen auftauchten. Für Kinder standen Mietboote zur Verfügung, die sie selber steuern konnten.

Mit von der Partie waren auch Erbauer und Fahrer von Modelllastwagen und Modellpanzern. Sie boten eine willkommene und beeindruckende Abwechslung zu den Wasserfahrzeugen. Das Wetter spielte dem Aargauischen Schiffsmodellbau-Klub in die Hände: Froren sich die Mitglieder während den Aufbauarbeiten noch fast die Finger ab, gab es am Wochenende angenehme Temperaturen und prächtigen Sonnenschein. Die vielen Besucherinnen und Besucher genossen das genauso wie die