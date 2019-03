Offen ist zum Zeitpunkt einerseits noch der genaue Standort auf dem Areal, andererseits auch, ob die ganze Verwaltung in frühestens fünf Jahren dorthin zügeln und damit den Klosterbezirk verlassen wird, wie Gemeinderat Beat Küng ausführt. «Beim Standort Bahnhofareal haben wir einen breit abgestützten Konsens erreicht», fasst er die zahlreichen und intensiven Gespräche zusammen.

Tatsächlich hat der Gemeinderat nach der Versenkung des Projektes Widmen durch die Einwohnergemeindeversammlung zuerst mit einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretungen des Gemeinderats, der Verwaltung, der Baukommission sowie dem Planungsbüro Kohli und Partner Kommunalplan AG, die Grundlagen erarbeitet. Anschliessend, im September letzten Jahres, wurde ein erster Workshop mit rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung sowie weiteren Interessierten und Fachleuten durchgeführt und die favorisierten Standorte vertieft untersucht. Ende Januar fand schliesslich ein zweiter Workshop statt. Aus ursprünglich 19 diskutierten und 6 detailliert untersuchten Standorten ging das Bahnhofareal als klarer Sieger hervor. «Neben dem klaren Resultat aus der Nutzwertanalyse bietet dieser Standort im Vergleich zu den anderen Varianten insbesondere mehr Synergien und Flexibilität bezüglich Nutzung», hält der Gemeinderat fest.

Kloster nicht zwingend

Die heute im Kloster domizilierten Verwaltungsabteilungen müssen nach Ansicht des Gemeinderates nicht zwingend dort verbleiben, da die Lösung mit einem einzigen Standort langfristig betrachtet wirtschaftlich sowie betrieblich sinnvoller sei. Die weiteren Planungen auf dem Bahnhofareal sollen deshalb beide Szenarien ermöglichen: je eine Variante mit einem beziehungsweise mit zwei Standorten. «In diesem Zusammenhang müssen gleichzeitig mögliche Nutzungen der allenfalls im Kloster frei werdenden Räumlichkeiten untersucht und innovative Ideen gesammelt werden.» Geprüft wurde auch, ob die Verwaltung in einem Mietverhältnis geführt werden sollte. «Miete kommt nur für Zwischenlösungen infrage», kam der Gemeinderat zum Schluss. Bei einem langfristigen Mietverhältnis wäre das in Form von Mietzinsen investierte Geld verloren, bei einem eigenen Verwaltungsbau hingegen verfüge die Gemeinde über entsprechende werthaltige Positionen in der Bilanz. «Also soll die Gemeinde selber investieren». Kommt hinzu, dass wesentliche Teile des Bahnhofareals im Besitz der Einwohnergemeinde sind.