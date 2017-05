Ich bin ein tierlieber Mensch. Bereits vor einem Jahr hat aber eine Maus meine Nerven strapaziert – nicht nur eine Packung Mehl, auch der Osterhase fiel dem Nagetier zum Opfer.

Eine Zeit lang hatte ich Ruhe. Obwohl inzwischen alle Nahrungsmittel in Plastikboxen lagern, musste ich vor ein paar Wochen feststellen, dass es wieder eine Maus in meinen Vorratskeller geschafft hatte. Ein angenagter Schnürsenkel, ein Loch in einem Plastiksack, nichts Dramatisches. Trotzdem wollte ich die Maus aus meinem Keller haben. Die Falle vom letzten Mal hatte ich ja noch.

Und tatsächlich sass nach wenigen Stunden eine Maus in der Falle. Und am nächsten Tag noch eine. Einen Kilometer von meinem Haus entfernt setzte ich die Tiere aus und betrachtete das Problem als gelöst.