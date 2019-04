Organisatoren einer Outdoor-Veranstaltung wünschen sich vom allfälligen Wettergott vor allem eines: dass am Tag X die Sonne scheint. An einer Vieh-Auktion gelten aber andere Gesetze. So sprach Hugo Abt, Präsident des Verbands Braunvieh Aargau, gestern vom perfekten Wetter.

Denn hätte die Sonne geschienen, hätte wohl der ein oder andere Bauer Arbeiten auf seinem Feld dem Ausflug auf den Horben vorgezogen. Und tatsächlich: Die 45. Braunviehauktion auf dem Horben war gut besucht.

28 von 35 Tieren verkauft

Dennoch: Die Auktion verlief harzig. Die Bauern und Viehhändler hielten sich mit Geboten zurück. Und man hörte da und dort: «Heuer bin ich nur zum Schauen da.» Ein Stammbesucher erzählte, dass er eigentlich immer mit mehr Tieren als zuvor vom Horben heimkehrte. Doch dieses Jahr nicht. «Ich warte noch ab», sagte er.



So war schon früh klar, dass am Schluss nicht alle Kühe, Rinder und Kälber einen neuen Besitzer finden würden.

Letztendlich wurden 28 von 35 Tieren verkauft und die Organisatoren verfehlten ihr Ziel, alle Tiere an den Mann oder die Frau zu bringen: «Der Anlass ist auch dieses Jahr gelungen. Doch klar sind wir ein wenig enttäuscht», sagte Hugo Abt auf Nachfrage. «Vermutlich kam die Auktion schlicht und einfach zwei Wochen zu früh.» Der Erfolg einer Auktion sei immer auch vom Glück abhängig.