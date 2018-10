Seit dem Sommer bereiten sich die Damenriege und der Turnverein auf die Turnshow vor, die am 26. und 27. Oktober in der Mehrzweckhalle Sarmenstorf stattfindet. Rund 150 Kinder und 70 Erwachsene zeigen an dieser Veranstaltung ihre Bewegungskünste. Die Stimmung im Hinblick auf den Grossanlass sei «vorfreudig nervös», sagt die Präsidentin der Damenriege, Franziska Hallauer. «Wir haben kein Motto. Man kann sich einfach auf abwechslungsreiche Nummern freuen, die sicher viele Überraschungen beinhalten. Ausserdem ist von Klein bis Gross wirklich alles dabei», erzählt sie.

Über alles gesehen, seien sicherlich die turnerischen Darbietungen und die Verpflegung die Highlights, so die Präsidentin. Denn neben der Show kann man auch ein Menü aus der Turnerküche geniessen, in der Kafistube ein selbst gemachtes Stück Kuchen verzehren oder den Abend in einer der drei Bars ausklingen lassen.

Liveticker auf Facebook

Die Turnshow ist in diesem Jahr nicht der erste Anlass der Damenriege und des Turnvereins. Sie feiern ja zusammen ihr 125-Jahr-Jubiläum und haben dafür schon ein Fest für das ganze Dorf und die Turnerfamilie auf die Beine gestellt. Zudem organisierten sie den Freiämtercup und den schnellsten Sarmenstorfer (die AZ berichtete). Nun wird das Jubiläumsjahr mit der Turnshow abgerundet. Eine beschränkte Anzahl Tickets ist an der Abendkasse noch erhältlich. Ausserdem kann man auf der Facebook-Seite des Turnvereins in einem Liveticker mitverfolgen, wie viele freie Plätze es noch gibt.

Der Eintritt beträgt am Freitag- und Samstagabend 15 Franken pro Person und am Samstagnachmittag 8 Franken für Erwachsene und 4 Franken für Kinder ab fünf Jahren. Türöffnung und Essen ab 12.30 Uhr am Nachmittag und ab 18.30 Uhr am Abend.

Turnshow Sarmenstorf 26. Oktober, 20.15 Uhr, und 27. Oktober, 13.30 Uhr und 20.15 Uhr; Infos zur Show finden sich unter www.drsarmenstorf.ch oder www.tvsarmenstorf.ch.