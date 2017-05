Die Trychler-Gruppe Rottenschwil besteht aus acht Männern und vier Frauen, die eine alte Schweizer Tradition weiterleben lassen. «Trycheln aus Leidenschaft, so lautet unser Moto», schreibt OK-Präsident Heinz Münger. «Unsere Hauptaktivitäten sind diverse Chlauseinzüge und der Christchindlimärt in Bremgarten, wo wir während dreier Tage in der Marktgasse und der Altstadt von Bremgarten zu hören sind. Dazu kommen diverse Anlässe unter dem Jahr.» Doch für 2017 haben sie sich etwas ganz Spezielles ausgedacht: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein eigenes Trychler-Fäscht durchzuführen», schreibt er stolz.

Im Juni 2016 hat die Planung begonnen. «Elf Monate, und fünf OK-Sitzungen später stecken wir bereits in der Endphase der Festorganisation.» Das Fest kann also steigen.

Festumzug: zehn Gastgruppen

Das Trychler-Fäscht Rottenschwil wird aus einem umfangreichen Rahmenprogramm bestehen und bereits am Freitag, 30. Juni, ab 16 Uhr mit dem Fyrabig-Bier mit Grillbetrieb im Barzelt beginnen. Am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr findet dann die offizielle Festeröffnung auf dem Festplatz an der Hauptstrasse 20 in Rottenschwil statt. «Die Zuschauer erwartet ein Festareal mit Festzelt für 500 Besucher, Bar-Zelt sowie Kinderhüpfburg für die Kleinen.» Um 16.10 Uhr startet der grosse Festumzug mit zehn Gasttrychler-Gruppen, Oldtimertraktoren als Gruppenvorfahrern und weiteren traditionellen Umzugsteilnehmern. Der Start erfolgt ab Landgasthof Hecht bei der Reussbrücke, der Umzug verläuft auf der Hauptstrasse bis zum Festareal in der Dorfmitte.

Im Festzelt unterhalten die Geschwister Betschart aus Mühlau die Besucher. Danach treten um 20.30 Uhr Die Jungen Thierseer aus Österreich auf. Ab 21 Uhr ist die Bar-Crew für ihre Gäste bereit. Der Sonntag startet schon um 10 Uhr mit dem Sonntagsfrühschoppen. Ab 11 Uhr spielen erneut Die Jungen Thierseer zum Frühschoppenkonzert. Die Attraktion am Nachmittag ist das Treffen der Oldtimer-Traktoren, wo liebevoll erhaltene oder restaurierte Traktoren bestaunt werden können. (az)

Mehr Informationen über die Trychler-Gruppe Rottenschwil, über das Trychler-Fäscht und die Anmeldung für die Oldtimer-Traktoren finden Sie unter www.trychler-rottenschwil.ch