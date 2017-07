Im Haus von Vreni Rothenbühler stehen überall Puppen, meist Pärchen, bekleidet mit bunten Trachten, ausgefallenen Hüten, Hauben und Taschen. 73 solcher Bäbi besitzt die 86-Jährige. Alle hat sie selber hergestellt – in stundenlanger Arbeit. «Die Bäbeli sind mein Lebenswerk», erzählt die «Trachtenmutter», wie sie von ihren Freunden genannt wird.

Die Leidenschaft begann schon früh: «Als der Krieg begann, war ich in der 2. Klasse. Dort haben wir ein blaues Sonntagsröckli genäht. Das durfte ich anziehen, wenn wir meinen Vater im Aktivdienst besucht haben.» Später, als junge Frau, wollte sie unbedingt eine Berner Tracht haben, weil das bei den tanzenden Mädchen so schön ausgesehen habe. Doch Trachten sind teuer und Rothenbühler konnte sich keine leisten. «Ich habe für meine Hochzeit gespart», lacht sie. Mit ihrem Mann Armin zog sie in Niederwil fünf Kinder gross. «Als sie auszogen, hatte ich Zeit und lernte in einem Kurs der Landfrauen, wie man Bäbeli macht. Ich konnte ja schon immer gut nähen.»

Ihr neues Hobby habe sie ausgefüllt. Von fast allen Kantonen hat sie die Werktags-, Sonntags-, und Ausgangstracht genäht – pro Bäbeli mit einem Aufwand von mehr als 30 Stunden. «Detailgetreu», betont sie, «mit den originalen Stoffen.» Und die Freiämter Puppen tragen echte Miniaturstrohhüte vom Hägglinger Hutmacher Kurt Wismer.

Kurs in Australien gegeben

In den 70er-Jahren hat die Migros-Klubschule das Talent von Vreni Rothenbühler entdeckt und sie als Kursleiterin engagiert. Das sei eine wunderbare Zeit gewesen. Und ihren Traum von der eigenen Tracht erfüllte sie sich auch. «Die Freiämter Ausgangstracht habe ich häufig an Märkten oder Konzerten getragen und bekam viele Komplimente dafür.»

Dann fragte bei ihr eine nach Australien ausgewanderte Schweizerin nach Stoffen für Trachtenbäbi. Es entwickelte sich eine Freundschaft und diese führte zu einem Engagement in Australien. 2002 flog Vreni Rothenbühler mit ihrer Tochter als Übersetzerin nach Australien und gab dort zwei Wochen Kurse im Nähen der Zuger Tracht. Ein tolles Erlebnis für die Niederwilerin.

Jetzt hat sie Nadel und Faden beiseitegelegt. «Seit dem Tod meines Mannes vor mehr als zwei Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, was mit meiner Sammlung passieren wird. Verkaufen will ich sie nicht.» Bei einem Preis von knapp 1500 Franken pro Puppe wäre das zwar kein schlechtes Geschäft, doch die Trachtenmutter will, dass ihre Bäbi beisammenbleiben. Sie kommen in ein vorderhand nicht genanntes Ortsmuseum in der Region. Vreni Rothenbühler freut sich: «Ich hoffe, dass man den Leuten damit zeigen kann, wie faszinierend Trachten sind.»