Das Projekt ist dieses Jahr erfolgreich gestartet. Viele Bauern und Imker landauf und landab haben sich bereit erklärt, für eine bienenfreundliche Landwirtschaft einzustehen, indem sie wesentlich zur Verbesserung lebenswichtiger Bedingungen für die Honig- und Wildbienen beitragen wollen.

Konkret: 10 Prozent der Aargauer Landwirtschaftsbetriebe haben sich nach Angaben der beiden Trägervereine im ersten Jahr angemeldet und wurden bereits bezüglich Einfluss von Pflanzenschutzmitteleinsatz und Mähtechnik auf Bienen sensibilisiert. Mit 250 Anmeldungen wurde das Ziel für das erste Jahr bereits übertroffen. Im Februar 2018 und 2019 bestehen zwei weitere Zeitfenster zur Anmeldung. Auch wenn damit für die Landwirtschaft komplexe Anforderungen gestellt werden, zeigen sich die Bauern interessiert. Denn viele sind sich bewusst, wie wichtig die Bienen bezüglich Ertrag und Qualität der produzierten Nahrungsmittel für die Landwirtschaft sind.

Nicht jeder Bauer ist Imker

«Weil immer weniger Landwirte auch gleichzeitig Imker sind, ist der Austausch und Kontakt zwischen den Bienenzüchtern und den Bauern sehr wichtig», so der Präsident. Und der Vizepräsident des Bauernverbandes Aargau, Landwirt und Grossrat Christoph Hagenbuch aus Oberlunkhofen, gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Bauern und Imker auch nach Abschluss des Projekts miteinander in Kontakt bleiben zum Wohl einer bienenfreundlichen Landwirtschaft.

Vereinspräsident Roth konnte mit Genugtuung feststellen, dass über 80 Imker und Betriebsleiter aus der Region den Weg nach Bremgarten gefunden hatten, auch solche, die am Projekt noch nicht teilnehmen. Im Restaurant Jojo referierte Ruedi Ritter, Leiter der Fachstelle Bienen des Kantons Bern, zum Thema «Schnitttechnik und Bienenverluste» auf Einladung des Bienenzüchtervereins Bremgarten und des Bauernverbandes Aargau.

In seinem Fachvortrag gelang es dem Referenten, der seit 1968 selber Bienenzüchter ist, die Thematik des Mähens von Wiesen aus der Sicht der Landwirte und der Imker treffend und mit viel eindrücklichem Zahlenmaterial darzustellen. So hätten Untersuchungen gezeigt, dass sogenannte Mähaufbereiter und Mulchmäher eine sehr grosse Gefahr für Bienen darstellen und der Einsatz dieser moderneren Gerätschaften zu einem Verlust von 50 bis 70 Prozent der Bienen führt, die gerade auf der betreffenden Wiese am Blütenstaubsammeln seien. Kreiselmäher mit Tellern und Trommeln hingegen würden für die Bienen eine weit geringere Gefahr darstellen. Und mit lediglich bis zu 5 Prozent Bienenverlust sei beim Gebrauch eines Messerbalkens beim Mähen zu rechnen.

Bienenschonend mähen

«Was kann der Bauer also tun, damit er sich mit dem Imker nicht in die Haare gerät, weil ganze Bienenvölker auf der Blumenwiese ihr Leben im Mähwerk lassen müssen? Die Antwort lautet, bienenschonend mähen. Das heisst, entweder das entsprechende Gerät verwenden oder in den frühen Morgen- und Abendstunden mähen, wenn die Bienen nicht mehr so zahlreich auf dem Feld unterwegs sind», so der Ratschlag des Bienenexperten Ruedi Ritter.