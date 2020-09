Die SVP provoziert im Wahlkampf mit Mohrenkopf-Plakaten – Kantonalpräsident Glarner hat sie abgenickt

Im Juni tobte landesweit zum wiederholten Mal die hitzige Diskussion über die Bezeichnung Mohrenkopf. Die Waltenschwiler Firma Dubler und weitere Schweizer Hersteller des süssen Produkts wurden aufgefordert, den Namen zu ändern. Während dies für Dubler kein Thema ist, hat beispielsweise die Baselbieter Firma Richterich nun entschieden, den Namen auf der Verpackung zu ändern (die AZ berichtete).

Dieser Tage ist der Mohrenkopf in den Ortschaften des Bezirks Bremgarten aber nicht nur in den Verkaufsregalen zu sehen. Die SVP betreibt seit kurzem damit auch Wahlkampf für die Grossratswahlen vom 18. Oktober. Vom Plakat lächelt ein goldig verpackter Mohrenkopf mit dem Slogan «Schweizer Werte erhalten!».

Keine kantonsweit laufende Aktion

Eine simple Illustration, die für Aufmerksamkeit sorgt. René Bodmer, Präsident der SVP Bezirk Bremgarten und Grossrat, erklärt: «Reaktionen auf die Mohrenkopf-Kampagne gab es durchaus schon. Persönliche Feedbacks sowie in den sozialen Medien. Sie sind positiv wie auch negativ, wie eigentlich immer bei unseren Plakaten.»

Die Mohrenkopfplakate sind jedoch keine kantonsweit laufende Aktion der SVP. Die Kampagne ist intern diskutiert worden und nicht bei allen auf Begeisterung gestossen. René Bodmer berichtet: «Kantonalpräsident Andreas Glarner hat die Kampagne zwar gutgeheissen und auch unterstützt, das kantonale Wahlkampf-Team hat das Mohrenkopf-Sujet jedoch abgelehnt.»

Bezirkspartei stellte das Plakat in Eigenregie her

Doch die SVP-Bezirkspartei Bremgarten konnte sich mit dem negativen Entscheid nicht anfreunden, weil das eigene Plakat bei ihr auf grossen Anklang stiess, und ergriff selbst die Initiative. Die Bremgarter SVPler stellten das Mohrenkopfplakat deshalb in Eigenregie her und hängten es auf. Dass die Bezirkspartei zusätzlich zu den kantonalen Kampagnen eine eigene lanciert, ist nicht neu und kam bereits in früheren Jahren vor.

Über den Hintergrund der neusten Aktion sagt René Bodmer: «Viele Wählerinnen und Wähler haben sich an den vielen Kandidaten-Kopf-Wahlplakaten wahrscheinlich satt gesehen, und einige sind bestimmt auch genervt von den vielen Kandelaber-Plakaten. Der etwas andere Kopf in Form des lächelnden Mohrenkopfs sollte deshalb herausstechen und für Abwechslung sorgen.»

Die SVP Bezirk Bremgarten möchte ihre sechs Sitze verteidigen

Dass der Dubler-Mohrenkopf ein Freiämter Produkt sei und diesen Sommer ziemlich für Zündstoff gesorgt habe, sei umso passender, so der SVP-Bezirksparteipräsident. Er hält fest: «Der Mohrenkopf steht keinesfalls für Rassismus, sondern ist ein Wort für ein Süssgebäck. Ein Wort, welches wir Schweizer schon seit Jahrzehnten verwenden.»

