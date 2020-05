Die Suche ist spannend wie ein Krimi: So retten Drohnen und Wärmebilder die Rehkitze

Sie gehören wohl zum Niedlichsten, was die Natur hervorbringen kann. Und doch sterben jeden Frühling Rehkitze, weil einige wenige Bauern ihre Felder mähen, ohne vorher den Jägern Bescheid gegeben zu haben. Ein Anruf am Vorabend des Mähens genügt, damit die Jäger die Felder absuchen und so unzählige kleine Leben retten können. Dieses Jahr wurde in den Feldern um Bremgarten, Fischbach-Göslikon, Eggenwil und Oberrohrdorf kein einziges Rehkitz beim Mähen getötet, ein Dutzend von ihnen konnte gerettet werden. Darauf ist Jagdaufseher Roli Koch stolz. Dieser perfekte Wert ist auch der modernen Technik zu verdanken, denn seit diesem Jahr suchen die Mitglieder der Jagdgesellschaften Bremgarten-Fischbach-Göslikon und Oberrohrdorf die Felder mit Drohnen und Wärmebildkameras ab.

Die Kitzsuche ist spannend wie ein Krimi

Es ist Mittwochmorgen, 5.30 Uhr, auf einem Feld bei Oberrohrdorf. Jagdaufseher Roli Koch und zwei Jäger stehen in Gummistiefeln und Jägergrün am Feldrand. Zuvor haben sie den Angstschrei eines Rehkitzes nachgeahmt. «Wenn bei dem Ruf eine Rehgeiss aus dem Wald aufs Feld rennt, wissen wir, dass mindestens ein Kitz irgendwo im Gras liegt», erklärt Koch.