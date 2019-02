Anfangs des Schnauz- und Brusthaar-Jahrzehnts, den Achtzigern, erfand sich in Tägerig ein kleiner Verein. Die Sprützehüsli Clique (SHC). Die Gruppe machte es sich zur Aufgabe, dem Dorf, insbesondere den Jüngsten, den Spass einer Fasnacht zu bieten.

Seither ist es die Kernaufgabe der SHC, den jährlichen Kinder- und Familienball in Tägerig zu organisieren. Dieser findet dieses Jahr am 23. Februar unter dem Motto «Uf em Buurehof» in der Turnhalle statt. Der Startschuss ertönt Punkt 14.14 bei der Mehrzweckhalle. Am Schmutzigen Donnerstag spielt die Clique zudem in der St. Josef-Stiftung in Bremgarten. Dazu schreibt die SHC: «Eine wahre Freude, das Strahlen der jungen Betreuten zu sehen.»

Stets frischer präsentiert

Mitte der 90er war der erste Umbruch des 1981 gegründeten Vereins fällig. «Bereits traten die Stammhalter der ersten Mitglieder in deren Fussstapfen und sorgten weiterhin für einen stabilen Bierumsatz in den Gastrobetrieben im Reusstal-Freiamt während den Wintermonaten.»