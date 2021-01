Die Schönheit Bremgartens gibt’s neu als Buch

Idyllisch spiegeln sich die Lichter der Bremgarter Altstadt in der Abenddämmerung in der ruhig dahinfliessenden Reuss. Über die Eisenbahnbrücke gleitet ein Zug der Aargau Verkehr (AVA) Richtung Obertor. Hinter sich her zieht er einen wie magisch leuchtenden Schweif. Es ist ein perfektes Bild dank der längeren Belichtungszeit. Es ziert das Cover eines neuen Bildbands über Bremgarten, das seit wenigen Wochen erhältlich ist.

Schönheit und Geschichte der Kleinstadt faszinieren

Gestaltet hat den Bildband Michael Briner. Auf 38 Seiten präsentiert er 65 Bilder in Hochglanzqualität mit allen Facetten. Wie kam der 32-Jährige auf die Idee? «Ich bin seit vielen Jahren begeisterter Fotograf in meiner Freizeit. So hat sich ein grosses Portfolio angesammelt. Ich dachte, es ist schade, wenn dies nur bei mir privat liegt. Jemand anders hätte vielleicht auch Freude daran», sagt Briner, der auch im Vorstand von Bremgarten Tourismus ist.

Deshalb habe er im November den Entschluss gefasst, einen Bildband herauszugeben. Obwohl er mittlerweile in Affoltern am Albis lebt, ist Briner in Bremgarten verwurzelt. «Seit ich dort aufgewachsen bin, hat mich die Schönheit und die Geschichte dieser Kleinstadt fasziniert», erzählt der Sohn von Stadträtin Monika Briner. Hauptberuflich arbeitet er bei der AVA.

Verschiedene Perspektiven, Tages- und Jahreszeiten

Entstanden sind im Laufe der vergangenen Jahre Aufnahmen von Bremgarten und Umgebung. Briner porträtiert im Bildband das Reussstädtchen aus verschiedenen Perspektiven und zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. «Jahrelang durfte ich die romantischen Gassen, historischen Gebäude und die nahen Naturgebiete fotografisch festhalten», sagt Briner. Die hohe Kunst der Fotografie hat er sich autodidaktisch und in Weiterbildungskursen angeeignet.