Der Bus aus Uezwil fährt daran vorbei: Umrahmt von Bollhofweg/Büttikerstrasse, der Unteren Farnbühlstrasse, der Freiämterstrasse und den SBB-Gleisen liegt eine 2,4 Hektaren grosse Wiese, das Gestaltungsplanareal «Untere Farnbühlstrasse». Besitzerin des grössten Teils davon sind die SBB. Nun soll dieses Land – gut gelegen in Spazierdistanz zum Bahnhof – überbaut werden. Der erste Schritt ist bereits getan: Das Mitwirkungsverfahren ist abgeschlossen, der Kanton hat seine Zustimmung gegeben. Jetzt haben die SBB zusammen mit der Gemeinde ein Richtprojekt und darauf basierend den Gestaltungsplan entworfen.

Bahnlärm als Herausforderung

Entstehen soll eine «Wohnüberbauung mit einem kleinen Gewerbetrakt», teilt die Gemeinde Wohlen mit. Bis zu 160 Wohnungen seien bei maximaler Ausnützung möglich. Das Areal ist durch die Untere Farnbühlstrasse erschlossen und von überbauten Bauzonen umgeben. Neben dem Wiesland befinden sich drei Einfamilienhäuser und eine Trafostation/Abfallsammelstelle innerhalb des Gestaltungsplanperimeters. Die Eigentümerinnen und Eigentümer wurden in den Planungsprozess eingebunden.

Die grösste Herausforderung ist der Bahnlärm. «Die im Norden des Areals angrenzende Freiämter Bahnlinie weist sehr grosse Lärmemissionen auf, auch in der Nacht. Die Immissionen sind so hoch, dass trotz vorhandener Lärmschutzwand weitere Abschirmungsmassnahmen erforderlich sind», so die Gemeinde. Nun soll das Areal mit einem abschirmenden Baukörper entlang der Bahn, Freiämter- und Büttikerstrasse vor dem Lärm geschützt werden, der durch Knickungen im Grundriss und einzelne Attikageschosse gegliedert wird.

Auf beiden Längsseiten sind hochstämmige Bäume vorgesehen, die das Fassadenbild auflockern. Im lärmabgewandten Bereich ist ein Park geplant mit eingefügten Punktbauten. Dazu kommt ein obligatorischer Gewerbeanteil an der Freiämterstrasse. Das auch für Wohlen sehr grosse Bauvorhaben wird in Etappen ausgeführt, ausgehend von der Freiämterstrasse in Richtung Büttikerstrasse.

Besonders hohe gestalterische Qualitäten müssen die grosszügigen, lärmabgewandten und autofreien Aussenräume aufweisen, die parkartig zu gestalten sind. Im Gestaltungsplan sind auch öffentliche Fusswegverbindungen mit zwei Passagen vorgesehen, die zu den Bahnunterführungen führen.

Der Gestaltungsplan liegt derzeit bei der Gemeinde Wohlen öffentlich auf. Gibt es keine Einwendungen, entscheiden der Gemeinderat und anschliessend der Regierungsrat über den Plan. Erst danach kann eine Baueingabe seitens der SBB folgen.