Die Rising Stars aus Israel zurück in der Schweiz

Schon von der ersten Sekunde an konnte man die Begeisterung der drei jungen Männer sehen. Während ruhigen Passagen eines Stücks schlossen sie die Augen und liessen das Gespielte auf sich wirken. Als es intensiver wurde, sprang Lehavi von seinem Sitz auf und man hatte den Eindruck, das er während des Klavierspielens tanzte. Auch die Zuschauer fingen automatisch an mitzuwippen. Nach jedem Stück wurde begeistert applaudiert.

Lehavi lebt für den Jazz. Er beschreibt den Jazz als einen Musikstil, indem man sich soweit auslebt und immer wieder neu herausfindet, wie weit man gehen kann. Zu einem späteren Zeitpunkt berichtete er, dass es wie eine innere Leere sei, wenn er am intensivsten Punkt des Stückes angekommen ist und vergleicht es mit der Meditation, in der man alles loslässt und nur noch Gedanken für das hat, was man gerade macht.

Die Stimmung in der Gruppe wirkte sehr harmonisch. Die drei Musizierenden lächelten sich während des Spielens immer wieder an und lobten sich. Auch als Lehavi seine zwei Freunde vorstellte, konnte man die Dankbarkeit gegenüber den beiden in seiner Stimme hören. Lehavi kennt den 25 – jährigen Bassisten Tal Mashiach bereits sieben Jahre und berichtet, dass er immer wieder beeindruckt ist von seiner Kreativität. Ofri Nehemya, dem 24 – jährigen Schlagzeuger, den er bereits elf Jahre kennt, sagt er «thank you for everything» (Danke für alles). Er erwähnt bei dieser kurzen Rede auch, wie dankbar er ist, wieder hier in der Schweiz zu sein. Es fühle sich an, als ob er wieder zu Hause sei.

Zum krönenden Abschluss verteilte das Trio Autogramme an ihre begeisterten Fans und gab den Zuschauern die Gelegenheit, mit ihm zu reden.