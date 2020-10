Die Rennstrecke riecht nach Süssigkeiten – die Chilbi ist eröffnet

Der intensive Geruch nach Süssigkeiten vermischt sich mit dem der heissen Maroni. Ein lautes Klingeln ertönt und kündet die nächste Runde des Karussells an. Immer wieder dringt Motorenlärm zwischen den bunten Ständen hindurch. Am Freitag startete auf der Kartbahn in Waltenschwil eine der ersten und vor allem eine der einzigen Chilbis im Freiamt. Pünktlich um 14 Uhr ging es los. Die ersten Kinderaugen glänzten mit den Lichtern um die Wette und betrachteten sehnsüchtig die vielen Spielsachen.