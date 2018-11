Wochenlang war sie immer wieder Thema, die Remise vom alten Werkhof in Waltenschwil. Immer wieder wurde sie via Gemeinderatsnachrichten zum Kauf angeboten. Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt: «Die Remise ist für 10'000 Franken an den Meistbietenden verkauft worden», teilt der Gemeinderat stolz mit. Jetzt werde sie bis Ende Jahr vom Käufer abgebaut. (to)