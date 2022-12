Die Region blüht Gelb dominiert, so weit man blickt: Eines der Freiämter Rapsfelder ist so gross wie zehn Fussballplätze In der ganzen Region steht der Raps zurzeit auf insgesamt 660 Hektaren in voller Blüte. Auf 381 Feldern wird die Pflanze dieses Jahr geerntet werden können.

Ein Rapsfeld im Freiamt oberhalb von Muri. Toni Widmer (6. Mai 2021)

Das Freiamt ist gelb. Auf rund 660 Hektaren steht der Raps in den Bezirken Muri und Bremgarten zurzeit in voller Blüte. Insgesamt ist in unserer Region die Pflanze in der laufenden Saison auf 381 Feldern angepflanzt worden, erklärt Maximilian Kapherr von Landwirtschaft Aargau.

Die durchschnittliche Ackergrösse beläuft sich dabei nach seinen Angaben auf 170 Aren (1,7 ha), die eindrücklichste zusammenhängende Rapsfläche im Freiamt misst 750 Aren (7,5 Hektaren). Dies entspricht umgerechnet ungefähr zehn Fussballfeldern von durchschnittlicher Grösse. Wo sie steht, gibt er aus Datenschutzgründen nicht bekannt.

Jährliche Wertschöpfung von 7,2 Millionen Franken

Kantonsweit blüht der Raps jetzt auf über 2000 Hektaren. Das tönt zwar nach einer beachtlichen Zahl, entspricht aber lediglich etwa 8 Prozent der im Aargau genutzten Ackerfläche. Auch die Wertschöpfung der Landwirte aus dem Rapsanbau ist vergleichsweise tief.

Laut Informationen des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg liegt sie bei etwas über 7 Mio. Franken jährlich. Beim Getreide liegt die Bruttowertschöpfung bei knapp 35 Mio. Franken, beim Gemüse bei knapp 70 Mio. Franken.

Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau. Severin Bigler (23. April 2021)

«Die Nachfrage nach Raps ist vorhanden, wir könnten im Aargau noch deutlich mehr anbauen», sagt Ralf Bucher, Geschäftsführer beim Bauernverband Aargau. Doch diese Ölsaat sei eine recht anspruchsvolle Kultur, die beim Anbau viel Fachwissen und Aufwand erfordere.

Doch den Raps mögen nicht nur die Lebensmittelindustrie und die Konsumenten. Der Freiämter Bucher erklärt:

«Raps wird auch von verschiedenen Schädlingen heiss geliebt. Wenn gegen diese nicht zum richtigen Zeitpunkt vorgegangen wird, können die Erträge stark sinken.»

Und fügt, angesprochen auf die laufenden beiden Agrar-Initiativen, an: «Wenn diesen Volksbegehren zugestimmt wird, dann dürfte es noch deutlich schwieriger werden, überhaupt noch Raps anzubauen», sagte der BVA-Geschäftsführer.

Dabei würde es ökologisch durchaus Sinn machen, in der Schweiz möglichst viel Raps anzubauen, hält der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) auf seiner Website fest. Die landesweit wichtigste Ölpflanze sei einerseits eine wichtige Kultur in der Fruchtfolge, weil sie nicht den Pflanzenfamilien von Getreide oder Eiweisspflanzen angehöre. Anderseits liessen sich damit Importe ersetzen, beispielsweise solche von Palmöl.

Ernährungswissenschaft empfiehlt Konsum von Rapsöl

Auch aus Sicht der Ernährungswissenschaft ist Rapsöl sehr wertvoll. Es wird wegen seines hohen Anteils an ungesättigten Fettsäuren unter anderem von der eidgenössischen Ernährungskommission und vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit empfohlen. Landläufig herrscht dabei jedoch die Meinung vor, Rapsöl eigne sich nicht zum Braten oder Frittieren.

Auch unterhalb von Bettwil sind die Felder gelb vom Raps. Toni Widmer (6. Mai 2021)

Das stimmt nur bedingt: In der Schweiz werden zwei Sorten Raps angepflanzt. Es gibt den normalen Raps und es gibt den Holl-Raps. Letzterer ist extra dafür gezüchtet worden, um daraus ein hitzebeständigeres Öl gewinnen zu können. Holl-Raps wächst jedoch nur auf einem Drittel der rund 23'000 Hektaren Fläche, die in der Schweiz von rund 6500 Rapsbauern bepflanzt wird.

Raps ist auch eine sehr attraktive Pflanze für Bienen, Wildbienen und Hummelarten. Auf der Insel Fehmarn in der Ostsee, wo der Rapsanbau eine lange Tradition hat, wird Rapshonig den Touristen als einheimische Spezialität angepriesen. Der Rapshonig von Fehmarn ist teilweise fast weiss und somit deutlich heller als der bei uns bekannte Blütenhonig. Es wird geschätzt, dass 60 bis 65 Prozent der jährlichen Honigernte von jenen Bienen stammen, die während der Blütezeit aus verschiedenen Regionen Deutschlands in die Rapsfelder von Ostholstein umgesiedelt werden.

Der Raps im Jahreszyklus

In der Schweiz wird überwiegend Winterraps gepflanzt. Er kommt jeweils im Spätsommer in die Erde und blüht im nächsten Frühling. Ungefähr Mitte Juni kann der Raps geerntet werden – und die gelben Felder verschwinden.

In Sammelstellen wird er vorerst gereinigt und dann in Ölmühlen gepresst. In diesen Mühlen werden die schwarzen Schalen der Rapssaat entfernt und die gelben Kerne gepresst, wodurch das Öl entnommen werden kann. Die Reste des gepressten Rapssamens – der Rapskuchen – wird als proteinreiches Tierfutter eingesetzt.