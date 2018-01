Doris Wernli hat 20 Jahre auf der Eggenwiler Post gearbeitet. Vor der Schliessung der Poststelle Ende August 2008 war sie auch deren Leiterin. Dann wurde das Gemeindehaus ihr neuer Arbeitsplatz. Bis heute ist die Postagentur im Gemeindehaus eine vielgenutzte Dienstleistung im Dorf.

Das Angebot ist fast das gleiche wie bei der alten Poststelle, «nur Bargeldeinzahlungen oder das Einlösen von Auszahlungsscheinen ist bei uns nicht möglich», erklärt Wernli. «Aufs Ganze gesehen ist es jetzt sogar besser für die Leute im Dorf, weil wir hier die Öffnungszeiten der Gemeinde haben. Dadurch haben sie mehr von der Post als vor dem Umzug, wo wir nur noch am Vormittag und am Nachmittag je eineinhalb Stunden geöffnet hatten.»

Fast 100 Kunden pro Woche

Der Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr zeigt sich entsprechend positiv: 2017 wurden während der offiziellen Öffnungszeit von 32 Stunden pro Woche durchschnittlich 98 Kunden am Schalter bedient. Davon beanspruchten 57 % ein Angebot der Postagentur, 35 % eines der Gemeindeverwaltung und 8 % nahmen gleichzeitig Dienstleistungen von Post und Gemeinde in Anspruch. Die Schalterfrequenz am Samstagmorgen liegt durchschnittlich bei zehn Personen. Besonders geschätzt werden die Öffnungszeiten am Montagabend bis 18.30 Uhr.

Rund 40 % aller Postgeschäfte sind Sendungsaufgaben, gefolgt von den Sendungsabholungen mit 34 %. Die übrigen postalischen Dienstleistungen bewegen sich seit der Integration der Postagentur in die Gemeindeverwaltung in einem konstanten Rahmen. Einzig die Verkäufe, insbesondere Autobahnvignetten, sind naturgemäss saisonalen Schwankungen unterworfen.

Während des vergangenen Jahres wurden bei der Postagentur Eggenwil insgesamt 7878 Briefe und Pakete mithilfe des Sendungsmoduls selbstbedient frankiert und anschliessend über die Schalterkasse der Gemeindeverwaltung abgerechnet. Hinzu kommt eine stattliche Anzahl bereits vorfrankierter Sendungen, die bei der Postagentur abgegeben wurden. 287 Personen machten vom Bargeldbezug Gebrauch und bezogen insgesamt 91 783 Franken. Total 228 oder durchschnittlich 19 Personen pro Monat erledigten ihre Einzahlungen am Schalter.

Prognosen übertroffen

Die Gemeinde Eggenwil erbringt die Postdienstleistungen im Namen der Post CH AG auf ihre eigene Rechnung. Die zu Beginn von der Schweizerischen Post prognostizierte Abgeltung von 19 000 Franken pro Jahr, oder rund 1600 Franken pro Monat, wurde seit der Integration der Post in die Verwaltung in jedem Monat übertroffen. Sie betrug 2017 durchschnittlich 1880 Franken pro Monat. Damit konnte die Postagentur auch im vergangenen Jahr kostendeckend betrieben werden. Darum sehen weder Post noch Gemeinde eine Notwendigkeit, die Postagentur zu schliessen. So bleibt die Post also im Dorf. (AZ/ian)