Der Gemeinderat Wohlen plant, den Steuerfuss per 2019 von 110 auf 115% anzuheben und ab 2020 auch eine Grüngutgebühr einzuführen. Über die Steuerfusserhöhung wird vorerst der Einwohnerrat am nächsten Montag, 15. Oktober, im Rahmen der Budgetberatung befinden, am 25. November steht die obligatorische Volksabstimmung dazu an. Wie üblich wirft das Thema hohe Wellen, von einer intensiven Diskussion im Einwohnerrat ist auszugehen, und auch die Abstimmung im November wird vorab hohe politische Wellen werfen.

Warum eigentlich? Die Erhöhung des Steuerfusses ist nichts anderes als die logische Folge der finanziellen Entwicklung in Wohlen. Das Wohler Stimmvolk hat mit der bereits erfolgten Sanierung der Badi und dem Neubau der Eisbahn sowie der noch bevorstehenden Neugestaltung des Bahnhofplatzes in den vergangenen zwei Jahren drei grosse Projekte deutlich bewilligt. Die Resultate an der Urne lassen keine Zweifel offen: Die Stimmberechtigten stehen klar hinter diesen drei Vorhaben, alle drei wurden mit einem Ja-Stimmen-Anteil von gegen 80 Prozent gutgeheissen.

Jetzt liegt die Rechnung für diese grosse Bestellung vor. Sie kommt nicht überraschend: Seit Jahren erklärt der Gemeinderat bei jeder Gelegenheit, dass sich die Wohler Infrastruktur nicht ohne eine Erhöhung des Steuerfusses und eine weitere Verschuldung auf Vordermann bringen lässt. Er hat das auch vor den Abstimmungen zu Badi, Eisbahn und Bahnhofplatz klar kommuniziert.

Budget hat kaum Sparpotenzial

Wer A sagt, muss auch B sagen beziehungsweise: Wer eine Bestellung aufgibt, muss auch die Rechnung bezahlen. Sollte man meinen. In Wohlen dürfte das allerdings nicht ganz so einfach werden. Das zeichnet sich bereits vor der Budgetdebatte vom nächsten Montag im Wohler Einwohnerrat ab.

Die SVP, die weder geschlossen gegen die Badisanierung noch den Eisbahnneubau gestimmt hat und auch die Umgestaltung des Bahnhofareals mit dem neuen Bushof fast einstimmig befürwortet hat, glaubt, man könne die bereits bewilligten sowie die noch geplanten Grossprojekte ohne eine Erhöhung des Steuerfusses finanzieren. Der Gemeinderat müsse halt endlich einmal anfangen zu sparen.

Die Fraktion FDP/Anglikon sieht die Notwendigkeit einer Anpassung des Steuerfusses zumindest teilweise ein. Sie wird am Montag allerdings dafür plädieren, diesen für das nächste Jahr nicht auf 115%, sondern lediglich auf 113% anzuheben. Sie sehe sich zu diesem Schritt gezwungen, weil im vorliegenden Budget Sparbemühungen nicht zu erkennen seien, schreibt die Fraktion in einer Medienmitteilung: «Solange ein ausgeglichener Finanzhaushalt nur über einen höheren Steuerfuss erreicht werden soll, wird sich die Fraktion dagegen zur Wehr setzen. Wohlen hat es verdient, dass mit den vorhandenen Mitteln haushälterischer umgegangen wird. Sparpotenzial ist vorhanden. Es braucht aber den Willen und die Kraft, Einsparmöglichkeiten aufzudecken. Beides lässt der Gemeinderat vermissen.»

Alle Ausgaben kritisch hinterfragen

Das kann man so sehen, obwohl das vorliegende Budget in Wahrheit kaum Sparpotenzial aufweist. Auch die Gemeinde Wohlen ist eine Gefangene des Finanzdiktats von Bund und Kanton: Auf rund 85% der Ausgaben hat sie keinen Einfluss, diese sind über Gesetze und Dekrete von oben vorgegeben. So muss Wohlen im nächsten Jahr für die Umsetzung des neuen Kinderbetreuungsgesetzes eine halbe Million Franken mehr ausgeben. Weitere 300 000 Franken zusätzlich kostet die vom Bund an die Gemeinden überwälzte Finanzierung der Verlustscheine von Krankenkassenprämien.

Recht hat die Fraktion FDP/Anglikon hingegen, wenn sie vom Gemeinderat fordert, die Motion AHA (Ausgeglichener Haushalt) endlich umzusetzen und generell sämtliche Ausgaben und Aufgaben der Gemeinde kritisch zu hinterfragen. Auch jene, die von oben diktiert sind. Vielleicht lässt sich da und dort ja trotzdem noch etwas machen beziehungseise einsparen.

Grundsätzlich gilt aber dennoch: Die Parteien müssen die Steuererhöhung in der Budgetdebatte gutheissen. Alles andere wäre ein falsches Signal an die Stimmberechtigten, die im November an der Urne über das Budget entscheiden müssen. Die Parteien wissen längst, dass man die Infrastruktur der Gemeinde nicht gratis auf Vordermann bringen kann. Jetzt müssen sie das auch klar und deutlich nach aussen kommunizieren.