Sie ist noch da, doch das Schild am Empfang der Hägglinger Gemeindekanzlei wurde schon getauscht: «Monika Gloor, Gemeindeschreiberin» steht da und nicht mehr «Fabienne Fischer». Die bisherige Kanzlerin wird noch etwas bleiben, um ihre Nachfolgerin einzuarbeiten. Dann wechselt sie nach Turgi: «Nach achteinhalb Jahren am Maiengrün war es Zeit für eine Standortbestimmung. Ich habe in Turgi eine neue Herausforderung für mich gefunden. Die Gemeinde ist grösser und es ist eine Agglomerationsgemeinde mit anderen Aufgaben, als ich sie in Hägglingen hatte. Das hat mich gereizt.»

«Ich war gerne hier»

Sie gehe, sagt Fabienne Fischer, mit einem lachenden und einem weinenden Auge: «Ich war gerne hier. Es war eine schöne Zeit», sagt die in Riniken lebende Frau. Sie sei in Hägglingen gut aufgenommen worden, von der Behörde ebenso wie von der Bevölkerung, und habe sich rasch heimisch gefühlt.

Monika Gloor, ihre Nachfolgerin, bezeichnet Gemeindeammann Urs Bosisio als einen Glücksfall: «Es ist heute nicht mehr so leicht, fähiges Personal für die leitenden Stellen auf einer Gemeindeverwaltung zu finden. Mit Monika Gloor konnten wir eine erfahrene Gemeindeschreiberin verpflichten. Wir hoffen, dass sie sich bei uns wohlfühlt.»

Wie ihre Vorgängerin hat auch Gloor eine Standortbestimmung zu ihrem Stellenwechsel bewogen: «Ich war 12,5 Jahre Gemeindeschreiberin in meiner Wohngemeinde Birrwil, einem Dorf mit 1200 Einwohnern. Jetzt habe ich eine neue Herausforderung in einer grösseren Gemeinde gesucht und diese in Hägglingen gefunden.» Sie freue sich auf die neue Aufgabe, das Dorf und die Menschen hier hätten ihr auf Anhieb einen guten Eindruck gemacht und sie sei überzeugt, dass sie sich am Maien grün wohlfühlen werde. Mit einem Schmunzeln erwähnte Urs Bosisio bei der Amtsübergabe am Montag: «Mit einer Gemeindeschreiberin aus Birrwil kann ja kaum etwas schiefgehen. Christoph Weibel, der Vorgänger von Fabienne Fischer ist auch von dort gekommen, und schon mit ihm, dem heutigen Geschäftsführer der Gemeindeverwaltung Wohlen, haben wir beste Erfahrungen gemacht.»