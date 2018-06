Es mussten in der neuen Badi Wohlen gewisse Einschränkungen in Kauf genommen, aber das Schaufahren des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs (ASK) wurde trotzdem ein beeindruckendes Erlebnis für die vielen Besucherinnen und Besucher. Sie konnten in der neuen Eishalle fast zahllose Modellschiffe bewundern und einen schönen Teil davon auch auf dem Wasser in den neuen Bassins. Riesige Kriegsschiffe neben luxuriösen Yachten, kleine Fischkutter neben eleganten Passagierschiffen, rostige Frachter neben kräftigen Hafenschleppern, die Welt des Modellschiffsbau ist vielfältig.

So war in der Halle so ziemlich alles zu sehen, was auf Seen, Flüssen und Weltmeeren unterwegs ist, einfach in mehr oder weniger klein. Neben den Modellen des ASK waren auch andere Klubs sowie zahlreiche Gäste mit ihrer Modellen sowie zwei Anbieter von Modellbauartikel zugegen. Das ergab eine beeindruckende Schau, die dank dem üppigen Platzangebot in der Eishalle schön präsentiert werden konnte. Hier konnte man auch das gastronomische Angebot des Schüwo-Parks geniessen. Allerdings machte die Halle ihrem Namen insofern Ehre, als sie zügig kühl durchlüftet war.