5. Januar 1988, 20 Uhr: Im Restaurant Kreuz in Jonen wird eine Guggenmusik gegründet. Die damals noch namenlose Gugge sollte für den Erhalt einer guten Kameradschaft und für die Pflege und Förderung der Guggenmusik an der Fasnacht sorgen. 30 Jahre, drei Namen und viele Logos später zählen die Näbelgeischter 46 aktive Mitglieder und ihre Näbelgeischter-Nacht ist eine der beliebtesten Veranstaltungen der Umgebung. Weitherum ist bekannt, dass früh anstehen muss, wer noch reingelassen werden will.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Passend zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum hat es, dank Abriss der Turnhalle, platz für ein grosses Zelt neben dem Säntis Schulhaus. So dürfen in diesem Jahr mit 1600 rund 800 Fasnächtler mehr als in den Vorjahren eingelassen werden. Trotzdem bleiben die Regeln streng: Wer sich beim Verkleiden keine Mühe gibt, bleibt draussen. Auch Anzüge, simple Strassenbekleidung mit Masken oder Militärklamotten genügen nicht.