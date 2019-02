Der organisatorische Aufwand ist dennoch nicht zu verachten: «Vor allem die Administration braucht immer mehr Zeit. Man muss frühzeitig beim Gemeinderat ein erstes Grobkonzept einreichen, bei der Schule für die Benützung des Areals anfragen, Polizei und Feuerwehr in die Planung integrieren und schliesslich beim Strassenverkehrsamt einen Prüfnachweis für jedes Fahrzeug einreichen, das am Umzug teilnimmt.

Der Formalismus ist mittlerweile riesig», erklären Präsident Joho und Umzugschef Kaufmann. Die Behörden werden von ihnen jedoch auch gelobt: «Vor allem die Gemeinde hat uns sehr gut unterstützt, und auch über Polizei und Strassenverkehrsamt können wir überhaupt nicht klagen. Die Zusammenarbeit klappt bestens.

Rund 250 Helfer im Einsatz

Am Wochenende geht bei den Heuröpflern so richtig die Post ab. Bereits am Freitag, 15. Februar, 16 Uhr, öffnet die Jubiläumsbar, die bis Sonntagabend während 55 Stunden am Stück geöffnet ist. Am Samstag steigt die von den Heuröpfel-Guggern organisierte Party und am Sonntag der Umzug. Rund 250 Helferinnen und Helfern stehen dafür insgesamt im Einsatz, allein am Umzug sind es über 130.

Gibt es da keine Rekrutierungsprobleme: «Wir haben ein bewährtes Konzept. Jeder Zünftler muss zwei Helferinnen oder Helfer rekrutieren, das gibt schon einen schönen Stamm an Personal. Weiter packen selbstredend alle Mitglieder der Zunft und der Gugger sowie viele Zünftler-Oldies mit an. Ich gehe davon aus, dass wir am Wochenende nicht so viel Zeit zum Schlafen haben», schmunzelt Präsident Heinz Joho.

