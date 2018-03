«Vorerst wollten wir etwas mieten, um sicher zu gehen, dass wir es mit Kühen und Gülle, dafür ohne Tram alle sieben Minuten überhaupt aushalten.» Sie lacht herzlich und fügt hinzu: «Es war überhaupt kein Problem, uns gefällt es sehr, besonders an der Reuss und im Wald.» Also hat sich die Familie entschieden, möglichst bald ein Eigenheim zu kaufen. Drei Jahre dauerte die Suche, nun aber sind sie in Eggenwil fündig geworden. «Wir wurden lieb empfangen, auch von den Müttern und Kindern auf dem Spielplatz neben dem Kindergarten.» Und jetzt wurden sie auch noch offiziell von Gemeindeammann Roger Hausherr und Gemeindeschreiber Walter Bürgi willkommen geheissen und mit einem Geschenkkorb überrascht.