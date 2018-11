«Sind sie heute schon gegruschelt worden?», fragte Andréa Belliger einen direkt vor ihr sitzenden Besucher. Der war baff, aus der Runde waren die ersten Lacher zu hören und schon hatte die Professorin das Wohler Publikum in der rechten Hosentasche (in der linken war kein Platz dafür, denn dort steckte ihre Hand). Die Professorin und Prorektorin der Pädagogischen Hochschule Luzern erwies sich als ebenso brillante Rhetorikerin wie leidenschaftlich Digitalisierte. Dabei, gab sie am Wohler Wirtschaftstreffen im Hans&Heidi, dem Restaurant der Stiftung Integra, unumwunden zu, habe sie als junge Frau einst gegen das Datensammeln demonstriert: «Wir wehrten uns gegen die Volkszählung, weil wir verhindern wollten, dass der Staat zu viel über uns erfährt und speichert. Heute posten wir dagegen freiwillig, wohin wir in die Ferien fahren oder welches Dessert es zum Nachtessen gegeben hat.»

«Digitale Transformation» war das Thema, und wohl kaum jemand der 160 Vertreterinnen und Vertreter aus Wohler Industrie, Handel, Gewerbe und Politik hatte erwartet, dass man diese trockene Materie spannend oder sogar unterhaltsam vermitteln könnte. Andréa Bellinger belehrte sie am Mittwochabend eines Besseren.

Weit mehr als Daten und Tools

Digitale Transformation sei weit mehr als Daten, Information, Tools und Technologie, erklärte die Referentin. Digitale Transformation sei der Paradigmenwechsel von Systemen zu Netzwerken und greife stark in die Kultur und DNS der Gesellschaft, vor allem auch der Unternehmen, ein. Wer damit klarkommen und davon profitieren wolle, müsse Kultur und Mentalität anpassen. Eine erfolgreiche Digitalstrategie erfordere zudem Visionen, die Leidenschaft für Veränderungen sowie die Bereitschaft, Organisationsformen immer wieder von Neuem auszutesten.

Aufgeschaltet worden ist das weltweite Netz, das die Digitale Transformation erst möglich machte, am 16. September 1996. Das sei die Zeit von Space Girls und David Copperfield gewesen, erinnerte sich Gemeindeammann Arsène Perroud in seiner Begrüssung. Die Digitalisierung, sagte er weiter, habe die Gesellschaft verändert und werde sie weiter verändern. Der Grossaufmarsch zur Veranstaltung belege, dass sich die Wohler Wirtschaftsvertreter dessen bewusst seien.

Er hatte vermutlich frei

Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann hat den 16. September 1996 als «vermutlich freien Abend» in Erinnerung: «Damals war ich nicht mehr Stadtrat in Aarau, aber noch nicht Grossrat und hatte demzufolge kein politisches Amt inne.» Auch er verstand es, in seiner kurzen Antrittsrede das Publikum zu fesseln und zu unterhalten. Etwa mit der Frage: «Was ist besser, künstliche Intelligenz oder natürliche Dummheit?» Die Digitalisierung habe negative Seiten, aber sie sei vor allem eine Chance. Besonders für die Wirtschaft: «In den nächsten 15 Jahren werden in der Schweiz eine halbe Million Menschen mehr pensioniert als ins Erwerbsleben eintreten. Da kann uns die Digitalisierung allenfalls helfen, unsere Produktivität trotzdem aufrechtzuerhalten.»

Wie es der Name sagt, war das Wohler Wirtschaftstreffen auch dieses Jahr vor allem ein Anlass zum Kennenlernen und Netzwerken. Diese Gelegenheit wurde beim offerierten Apéro denn auch reichlich genützt. Nicht digital über Chatforen, sondern analog von Angesicht zu Angesicht.