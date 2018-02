Blick von innen heraus

Die Kammergesellschaft Wohlen machte es möglich, die Perspektive zu wechseln. Wie sieht eigentlich so ein Fastnachtsumzug von innen aus? Vom 14 Meter langen Umzugswagen aus sind viele strahlende Gesichter am Strassenrand zu sehen, verkleidet, geschminkt, aber auch unmaskiert wohnen sie dem bunten Treiben bei. Jung und Alt erfreut sich ausgelassen der fünften Jahreszeit. Mit viel Neugier verfolgen die Menschen am Umzug dien vorbeiziehenden Wagen. Die Vorhut bildet das Ehrenkammerer-Mobil, dass mit «Traugi dem Biker», Ehrenkammerer 2018, dem Moulin-Rouge-Tross voranrollte.

110 Kilo Zältli

Ungefähr 110 Kilogramm Zältli werden von der Kammergesellschaft verteilt und schwungvoll in die Menge geworfen, ebenso Konfetti, wobei ein Treffer mit Letzteren weniger schmerzhaft sein dürfte. Einmal ging der wenig zielgenaue Schuss eines Zältli genau ins Auge, das Opfer nahms mit Humor.

In letzter Minute vor Umzugsbeginn musste noch ein Aggregat ausgetauscht werden, das nicht richtig funktionierte. Doch die Kammerer liessen sich nicht aus der Ruhe bringen, mit genügend Werkzeug an Bord und Mannsgeschick konnten bis zum Start alle Mängel behoben werden. Wie Präsident Peter Michel stolz festhält: «Ich glaube, es ist uns wirklich gelungen, das Motto Chly Paris und Moulin Rouge umzugstauglich umzusetzen.» Der Wagen mit den zwei sich drehenden roten Mühlerädern ist wirklich ein Hingucker. Die befrackten Männer der Gesellschaft und die nach Moulin-Rouge-Manier gekleideten Frauen mit Federboa, Korsett und Netzstrümpfen rundeten das Bild optisch ab.

Die Kammerer sind mit Herzblut dabei und wirken Hand in Hand wie eine grosse Fasnachts-Familie, es wird getanzt, gewinkt und begrüsst. Am Schluss des Umzuges strahlen sie jedenfalls genauso wie die Zuschauer am Strassenrand.