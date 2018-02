Triangeli

Mer cha sääge, was mer wott, doch sid die beide Gockel

Dubler und Gallati politisch nümm uf em Sockel hocke,

Isch d’Luft viel gsünder, schnuufid all ringer do im ganze Ort.

Hei! Wohle wird no zumene Luftkurort, falls de Harry Lütolf au no goht.

-

Bisch Chef und Animator im Verein für Juged und Freizyt,

De bringt di das do z’Wohle au politisch schnell ganz wyt

So macht de Arsi Perroud im Schnuuz ganz verreckt Karriere:

Gmeindroot, Grossroot, Amme, – schynbar gitt’s e kei Barriere.

Kunststück! Sy Bruef als Animator für so Zicke-Chriegerinne

Und Hormonbombe-Buebe, wo pubertiere, und dorum mängisch spinne,

Isch die beschti Schuelig gsy für sy Politkarriere,

Wil halt au uf dem Parkett Spootpubertierendi vercheehre.

-

Zerscht wirsch als Grossroot nümme gwählt, und nur es guets Johr spööter

Gheisch als Gmeindroot uf de Schnauz, – vo de eigne Lüüt verbröötlet!

Und de gitt dir dy Partei als Zückerli nach all dem schlimme Trubel:

E Lischteplatz als Ywohnerroot; du nimmsch a und spielsch de nützlich Tubel.

De Donat Ruedi mahni ihn, hed eine luuthals gröölet,

An en alte Schnitzelbänkler, wo au nid chöni hööre!

-

Die Fascht-Raserfahrt vom Ex-Vizeamme isch scho e blöödi Gschicht!

Und de Grund, dass er so gfrääset seig, de kenn er sälber nid,

Hed de Paul im WA gsaid. Paul, da passiert, ich füll Dyni Wüssenslücke,

Wennt mit em rächte Fuess ganz fescht ufs Gaspedal tuesch drücke.

-

Wenn ich ab und zue emol en Artischocke rüschte,

Chunndt mir d’SVP i Sinn und ihri ellelangi Lischte

Vo Kandidaate für de Ywohnerroot, denn au nach langer Suuche

Isch wie bi de Artischocke s’meiste ungniessbar und überhaupt nid z’bruuche.

-

I ha ghört, de Geissme Armin und de Hufschmid Hans

Heigid beidi d’Naase voll und giengte uf Distanz

Zur Politik und zur Partei. Sie welid jetzt stattdesse

E Beiz uuftue, wott richtig guet und au viel chönnisch ässe.

Es gääbi deet näbscht Gläufigem, – Sie, ich find das s’Gröscht! –

Als Huus-Spezialität all Tag beleidigt Läberwürscht.

-

De Herr Martullo-Blocher vo Meile, übrigens uufgwachse do in Wohle,

Hed chürzlich d’Vollverschleierig vo de Schwyzer Frau empfohle.

Ihr froogid eu, wie öppis so Absurds überhaupt cha gscheh?

Er mag eifach all die viele Hoor uf de Zähn vo syner Magdalena nümme gseh!

-

De Mike Müller und sy Compagnon legge als Färnseh-Bestatter,

Was Kunst vom Beäärdige aabelangt, e sehr e höchi Latte.

Doch als Bestatter stelle do in Wohle uf de Niedermatte

De René Meier und de Lucien Tschachtli würklich alls i Schatte.

-

Zwee alti Manne, wo jede Tag wacker dur s’Dorf dur schuene,

Händ lamentiert bim Aablick vo de solare Chreiselblueme:

«Die hed doch es Vermöge koschtet; aber für das händ’s wieder Gäld!

Jetzt göhnd dänk de no d’Stüüre ue! Doch, was wottsch? Dasch nümme eusi Wält!»

Druuf seit der ander: «Jo, hesch rächt! E Strohuet tät besser passe,

Und de bruuchti au nid wie die Blueme im Sommer so viel Wasser.»

-

De Seferovic tuet ganz fescht briegge, wil Zueschauer ganz luut pfiiffe;

Und d’Experte schimpfe, das seig unfair und völlig unbegrieflich!

Jo, hei nomol! De jungi Maa tschuttet vo Bruef und verdient so Millione,

Denn sell de, bitte sehr, das Gool au preiche und eusi Närve schoone!

Als Alternative chönndt’s s’Mimösli jo, statt dere Balle noche z’laufe,

Im Huufschmid Hans und im Geissme Armin beleidigt Läberwürscht verchaufe!

Kammersänger

Wotsch uf de Poscht Briefmarke hole, farsch neu i d Milchzentrale Wohle

chasch det zu Schoggi, Chäs und Anke

zu allem zue no für zwe Franke

zwoi Sugus uf din Brief ue chlääbe

uf d'Antwort wartisch denn vergääbe

D’Isler Oase isch vom Tisch

keini Vögel, keini Fisch

uf em Sterneplatz chasch bald parkiere

mit em Schätzli dur nes Fäscht flaniere

Kultur im Sterne, Kunscht im Schlössli

uf de Wiese Fränzels Rössli

Semmer gottfred Stutz e Kiosk

oder semmer öppe ne Bank

dasch de letschti Spruch för de Amme

för sin leere Kasseschrank

es esch gottfredstutz e Schand

d’Juschtiz Aargau a der Wand

hed nur Minuspünkt verbuecht

d'Nodle im Heu vergäbe g'suecht

s'Bundesgricht das hed entschede

Walti du läbsch jetzt in Frede

chasch jetzt froh durs Dörfli laufe

chönntsch es E- Bike för dech chaufe

i dim schöne Garte jäte

chasch im Internet go t'schäte

duesch d'Kollege ned vergässe

chasch met eus e Pizza ässe

du besch emmer sparsam g'sii

mer zahlid d'Pizza, du de Wy

so nemmt alls es Happyänd

dasch doch da wo die meischte wänd.

Ahaa, ei Lösig wär doch no e glatti

d'Rechnig, die scheckid mer im Galatti

E riese Lischte met vel Näme, känne tuesch devo fascht käne

de Stäger Urs seid ech has g'seh

wähl vo jetzt a FDP

drum oise Tip liebi SVP

vellecht wär weniger mängisch meh

Min Messias schribt de Marti

seig geduldig und er warti

chunnt as Sieger us de Wahle

als Amme tüeg er g'waltig strahle

Arsi mer händ volls Vertroue

i hundert Johr isch d'Schuel umboue

Mer stuunid und mer händ no Frooge

chönd ned schlofe s'tued ois plooge

i Gmeindrot und as Beizer gönd si

d Verslibühni die verlönd si

parat sii hends eus ersch no gsunge

vorem Durchbruch sind's abgsprunge

De Lütolf vo de CVP

hed Ambitione, wot immer meh

wet grad mit drei i Gmeindrot ie

d Wähler stoppid, da got nie

er wird de bescheide, aha, da goht

gli esch er alei im Iwohnerrot

D'Haldeschuel wird jetz neu boue

de Pauseplatz de hed si groue

d'Schüler tüend nüm Znüni ässe

spaziere chasch jo eh vergässe

statt Gras und Blueme Dokstatione

det dockids a tüend krass iphone

De Andi meint im Chappelehof inne

fosch so langsam a fo spinne

s'Leonhards wänd renoviere

d'Chilegmeind nüd inveschtiere

bouid dochmer chönd druf warte

en Rollator-Bio-Altersgarte

Solarcity nännt sich Wohle

d'IBW di nehmt de Chole

wotsch einisch met de Frau go laufe

und ihre denn no Blüemli chaufe

denn zeig dim Schatz s'Solar-Margritli

da choscht di nüt und s'hebt es Zytli

Und wenn't denn wotsch Gmeindamme wärde

sötsch ned s'Läbe vo de Rehli g'fährde

fahr langsam und bis jo ned z'schnell

suscht blitzt de Blitzer uf de Stell

und s'Gricht seit der denn fadegrad

mach d'Schueh und d'Wanderstöck parad

Im Summer a dem Donnschtig-Jass

Huet esch Trumpf, en riese Spass

händ guet verdient, s'esch alles glunge

händ g'jassed, trunke, glached, gsunge

Live im Fernseh, mer hettid's gfiiret

Lieber mit de Hardys s'gliiret

Trinksch im Gotthard trinksch im Gotthard 2-3 Bierli

jo 2-3 Bierli und non es Bierli

Wenn denn us em Gotthard laufsch pass uf s Träppli

das chaibe Träppli hodulio

aber ohä lätz

jetz gohts im Gotthard gohts im Gotthard ganz fescht oppsi

jo ganz fescht oppsi es söll kei Flop sii

will s Duo Köbi Ruedi b'sunders guet wird aachoo

jo guet wird aachoo …..hodulio

de Köbi seit zum Ruedi hol die beschti Fläsche

di beschti Fläsche us diner Täsche

für d'Kammersänger stiegt de Ruedi tüf in Chäller

ganz tüf in Chäller und holt de Wy