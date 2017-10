Marianne Hagenbuch-Kiener hatte Bedenken, als Dominik Grenacher von der Kulturkommission Unterlunkhofen sie Anfang September anfragte, ob sie ihre Werke im Gemeindehaus ausstellen möchte.

«Ich war nicht sicher, ob ich überhaupt genug Bilder für eine ganze Ausstellung habe», erinnert sich die Künstlerin. Als sie dann aber ihre Schwester Rita Kiener mit ins Boot holen konnte, war für sie schnell klar, dass sie das Angebot annehmen würde.

Seither sind die Schwestern eifrig daran, ihre erste gemeinsame Ausstellung zu planen. Und das gibt mehr zu tun als erwartet. Es braucht Flyer, Musik und natürlich eine Laudatio. Letzteres ist bereits organisiert: Bruder Walter Kiener wird für seine Schwestern an der Vernissage am 3. November eine Rede halten.

Für Rita Kiener ist dieses Projekt besonder speziell, denn es ist die erste Ausstellung ihrer Kunstwerke überhaupt: «Wäre Marianne nicht gewesen, wäre ich ein solches Projekt nicht angegangen.»

Durch das Projekt in Unterlunkhofen und Rita Kieners neue Stelle in Berikon sehen sich die Geschwister wieder öfter. Denn die beiden ursprünglichen Luzernerinnen sind nicht gerade Nachbarinnen: Marianne wohnt mit ihrer Familie seit über 35 Jahren in Berikon, während Rita in Küsnacht am Rigi sesshaft geworden ist.

Die Kunst liegt in der Familie

Die beiden Künstlerinnen stammen aus einer Grossfamilie. Marianne und Rita haben noch vier weitere Geschwister – und allen liegt die Kunst im Blut. Ob mit Farbe und Leinwand, Textilien, Musik oder sprachlich im Theater, in der Familie Kiener gibt es eine ganze Palette an künstlerischen Talenten.

Die Schwestern sind sich einig, dass diese Liebe und das Talent vom Vater stammen: «Er hätte auch gerne etwas Künstlerisches gemacht, konnte sich aber damals wegen seines Geschäfts keine Zeit dafür nehmen.»

Obwohl zwischen den Schwestern ein Altersunterschied von fast zehn Jahren besteht, sind sie sich sehr ähnlich: «Wir sind beide stark mit der Natur verbunden. Das sieht man in unseren Bildern», erzählt Marianne. Abgesehen davon geht der Kunststil der beiden aber ziemlich auseinander: Während Marianne beim Malen ihrer Fantasie freien Lauf lässt und eher in Richtung des Abstrakten arbeitet, malt Rita Motive ab Fotos.

Aber auch hier fliesst ihre Fantasie mit ein: «Mir gefallen die Sujets, aber es geht mir nicht darum, das Foto naturgetreu wiederzugeben.» In vielen Kursen und bei der Arbeit in der Maskenbildnerei sei ihre Liebe zu Licht und Schatten entstanden. Sie sind für die Kindergärtnerin wichtiger als die Vielfarbigkeit eines Bildes.

Wenn die Ausstellung gut läuft und die Leute Interesse zeigen, wollen die beiden Schwestern auch in Zukunft gemeinsame Projekt planen. Von den Besuchern erhoffen sie sich eine gesunde Kritik, da ihnen die Kunstwerke sehr am Herzen liegen.

Für Marianne Hagenbuch ist die Ausstellung aber schon jetzt ein Erfolg: «Es ist für mich das Grösste, dass meine Schwester mit dabei ist.»