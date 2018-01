Noch dauert es drei Monate, bis die Micro-Cars ihre Motoren im Freiamt starten. Doch das Feld ist schon jetzt hervorragend besetzt. Gegen 120 Anmeldungen sind bereits eingegangen. «Täglich kommen weitere Anmeldungen dazu. Die Vielfalt ist grösser als je zuvor. Wir werden die Zahl von 150 Micro-Cars sicher erreichen», sagt der OK-Präsident.

Das Interesse ist enorm – nicht nur in der Region. Bereits haben sich Pressevertreter aus England und Israel angemeldet. Auch, weil das 11. Internationale Micro-Car-Treffen 2018 noch spezieller ausfällt als alle bisherigen. Zum ersten Mal findet es unter dem Label «Kulturerbe 2018» statt und ist zudem eine FIVA-Veranstaltung (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). «Mir geht es darum, die gesamte Mobilität ins richtige Licht zu rücken. 1976 stand die Kultur nicht im Vordergrund. Damals waren es Studenten, die mit den Autos herumfuhren. Heute ist das anders, die Kultur gewann an Bedeutung. Und nach wie vor hat man die Micro-Cars einfach gern – so klein, fein und lieb wie sie sind», sagt Taeschler.

Das Programm steht

Das Treffen beginnt am Freitag, 27. April mit einem Ausflug im Bünztal. Am Samstag wird um 10 Uhr zur grossen Micro-Car-Rallye mit Postenarbeiten und Mittagsverpflegung in Möriken gestartet. Ab 16 Uhr gibt es einen Teilemarkt im Festzentrum, ab 18 Uhr einen bunten Abend mit musikalischen Einlagen (Renelvis) und Tombola. Am Sonntag fahren die Micro-Cars nach Rudolfstetten. Dort gibt es zuerst eine Ausstellung, dann nehmen alle Fahrzeuge am GP Mutschellen teil. (az)