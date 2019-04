Am Montagabend war ganz Paris im Ausnahmezustand. Die Menschen blieben stehen, verharrten, den Blick in Richtung Notre-Dame gerichtet. Dort, wo eine mächtige Rauchsäule in die Höhe stieg. Dort, wo Flammen um die ehrwürdige Kathedrale züngelten.

Heute erinnert vor allem noch die Glocke im Kirchgarten an den Brand, die als Mahnmal dient. Thomas Burger, Kommandant der Bremgarter Feuerwehr, erinnert noch etwas anderes an den Brand. Die Steigleitung, die beim Wiederaufbau installiert wurde. Dabei handelt es sich um ein Stahlrohr, das vom Boden bis hinauf zum Kirchturm führt. In dieses können die Feuerwehrleute im Falle eines Brandes Wasser einspeisen und das Feuer von oben bekämpfen. Entweder kann im Kirchturm ein kurzer Schlauch am anderen Ende der Leitung befestigt werden, oder, falls der Kirchturm nicht mehr begehbar ist, kann die Installation wie eine Art Sprinkleranlage benutzt werden. «Leider können wir die Steigleitung nicht ausprobieren und in eine Übung integrieren», sagt Burger, und fährt fort: «Das Wasser würde das Gebäude beschädigen.» Zusätzlich wurde ein Brandmelder installiert. Als der Feuerwehr-Kommandant vom Brand in Paris hörte, dachte er sofort an sein Einsatzgebiet. Der natürliche Reflex, sagt Burger. «Wie würden wir vorgehen, was sind die Herausforderungen?», das seine Gedanken. Ihm sei dabei wieder einmal bewusst geworden, wie wichtig die Zusammenarbeit wäre. «Ohne Hilfe von anderen Feuerwehren sind wir bei einem Kirchenbrand überfordert.»

Als in Muri das Kloster brannte

Ganze 43 Feuerwehren sollen am 21. August 1889 ausgerückt sein, als in Muri das Kloster brannte. Darunter war auch ein Retterkorps aus Glarus. Es war aber auch ein mächtiges Feuer, gegen das die Feuerwehrleute ankämpfen mussten. Berichtet wird von einer 213 Meter langen Feuerlinie, und Pater Martin Kiem, einstiger Chronist der Klostergeschichte Muri, fasste es Ende des 19. Jahrhunderts so zusammen: Es sei halb vier Uhr am Nachmittag gewesen, als das Feuer unter dem Dach ausgebrochen sei. «Mit rasender Schnelligkeit ergriff es links und rechts den ganzen Dachstuhl der Front.» Im Gegensatz zum Brand in Bremgarten konnte nie abschliessend geklärt werden, was das Feuer ausgelöst hat. Lange war von Brandstiftung die Rede, doch der Verdächtige hatte ein Alibi. So entstand die Legende, dass die strafende Hand Gottes das Kloster in Brand gesteckt hat. Als Rache dafür, dass nach der Auflösung des Klosters 1841 die Mönche aus dem Dorf vertrieben worden waren.

Wie dem auch sei, auch in Muri hätte es vor 130 Jahren weit schlimmer kommen können. Niemand wurde verletzt, und die Feuersbrunst verschonte die Klosterkirche. Mittlerweile gerate die Katastrophe immer mehr in Vergessenheit, so Peter Hochuli, Präsident der Vereinigung Freunde der Klosterkirche Muri, der am Montag dachte: «Jesses Gott, wenn das bei uns passiert.» Doch seine Gedanken waren in erster Linie bei der Notre-Dame. Bei Paris.