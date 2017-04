Vor zwölf Jahren gewann letztmals ein Einheimischer den Guggibad-Schwinget. 2005 setzte sich der Aristauer Martin Rohrer durch. Zu den Favoriten gehören die jungen Freiämter Schwinger bei der 55. Austragung vom nächsten Sonntag, 23. April, zwar nicht. Aber für eine Überraschung gegen die höher eingestufte Konkurrenz reicht die Klasse inzwischen durchaus. Erste Anwärter auf den Siegerpreis, ein fünfmonatiges Braunviehkalb, sind die Aargauer «Eidgenossen» Mario Thürig, Patrick Räbmatter und Nick Alpiger. Jeder hat am Lindenberg oberhalb von Buttwil schon einmal triumphiert. Hingegen fehlt der vierfache Guggibad-Sieger Christoph Bieri auf der Liste der 81 angemeldeten Teilnehmer. Weil schon zwei Wochen später das Aargauer «Kantonale» in Brugg folgt, ist ein kurzfristiges Auftauchen des vierten «bösen» Aargauers jedoch nicht auszuschliessen.

Freiämter Dutzend

Der organisierende Schwingklub Freiamt will mit einem Dutzend Aktiven ins Geschehen auf den drei Sägemehlringen eingreifen. Aufgrund der Hallenschwingfeste ist Joel Strebel am stärksten einzustufen. Mit seiner dynamisch-offensiven Schwingweise bringt der 20-jährige Althäuserer immer mehr Spitzenschwinger in Bedrängnis. Auch Yanick Klausner und Andreas Döbeli erfreuen sich trotz schwieriger Umstände einer guten Frühform. Klausner unterzog sich im Herbst einer Hüftoperation. Döbeli absolviert in der Westschweiz seine Zweitlehre als Geflügelzüchter.

Einen Trainingsrückstand weisen die Jungkranzer Lukas Döbeli und Reto Leuthard auf. Der jüngere Döbeli litt im Winterhalbjahr an einer Schulterverletzung, Leuthard beendete vor wenigen Wochen die Rekrutenschule. Stattdessen erlebt der für Freiamt schwingende Fabian Winiger seinen zweiten Frühling. Der Luzerner Routinier stiess am Hallen- respektive Zeltschwinget in Klingnau bis in den Schlussgang vor. Der Technische Leiter des Schwingklubs Freiamt, Josef Reichmuth, spricht beim Heimauftritt nicht vom Tagessieg, doch erhofft er sich eine starke Teamleistung. Damit könnten die Freiämter die Führung im Amag-Cup ausbauen. In dieser Aargauer Klubwertung winkt für den Jahressieg eine Prämie von 2000 Franken.

Nach der letztjährigen witterungsbedingten Verlegung in eine Fabrikhalle in Muri ist Vereins- und OK-Präsident Rolf Schmid zuversichtlich, dass der 55. Guggibad-Schwinget wieder zu einem Volksfest auf der angestammten Wiese beim Gasthof wird. Die Wetterprognosen sind günstig, womit die Hoffnung auf 1000 Zuschauer realistisch erscheint.

Guggibad-Schwinget, Sonntag, 23. April: 10:30 Jodlermesse, 11:30 Anschwingen, ca. 16:30 Schlussgang. Festwirtschaft, ab 14 Uhr mit musikalischer Unterhaltung.