Bei allen Aktivitäten rund ums Lagerhaus geht es für die einzelnen Mafia-Clans (Gruppen) darum, Informationen und Hinweise zu ergattern, die zum geraubten Gemälde führen. «Welche Mafia dann am Ende das Bild erobert, das wissen wir am letzten Tag», sagt Zeltner. «Aber am Schluss wird die Lona Misa eine Trophäe für alle sein, die in diesem Lager dabei waren und mitgemacht haben.»