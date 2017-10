«Wundergerät» im Ersteinsatz

Grosses Interesse zog dabei der Einsatz des Mobilen Grossventilators (MGV) auf sich. Die Aargauische Gebäudeversicherung hat alle grösseren Feuerwehren im Kanton mit diesen rund 130'000 Franken teuren Geräten ausgerüstet. Dank einer Luftleistung von bis zu 1 Mio. Kubikmeter pro Stunde lassen sich damit grosse Gebäude und Tiefgaragen rasch vom Rauch befreien. Mit dem auf einem Anhänger montierten Teil kann zudem auch Sprühnebel produziert werden. An der Hauptübung wurde eine solche Wasserwand zum Schutz der Nachbargebäude erzeugt. Der MGV arbeitet dabei sehr effizient: Bei einem Wasserverbrauch von lediglich 280 Minutenlitern sind Sprühwände bis 60 Metern Länge möglich.

Ebenfalls erstmals im Einsatz war in Dottikon das neue Atemschutzfahrzeug (ASF). Der Mercedes 519 Sprinter mit 5,5 Tonnen Gesamtgewicht, 190 PS und Platz für Chauffeur sowie acht voll ausgerüstete Atemschützer ersetzt das bisherige, 1997 in Dienst gestellte Fahrzeug. Gekostet hat das vor wenigen Tagen gelieferte ASF nach Abzug des Beitrags der Gebäudeversicherung und dem Eintausch des alten Autos 92'000 Franken netto.

Verfolgt hatte die Hauptübung auch der designierte Wohler Gemeindeammann Arsè Perroud zusammen mit weiteren Gemeinderatskollegen aus Wohlen und dem Gemeinderat Dottikon. «Unsere Feuerwehr überzeugt nicht nur an Übungen, sie überzeugt auch in Ernstfällen. Das hat sich jüngst beim Grossbrand an der Bahnhofstrasse in Wohlen gezeigt, wo unsere Truppe einen hervorragenden Einsatz geleistet und Schlimmeres verhindert hat», lobte der Ressortvorsteher. Die Zusammenarbeit mit Dottikon habe sich in den vergangenen 10 Jahren sehr positiv entwickelt, sagte Perroud weiter.

Neuer Vizekommandant

Neben den zwei neuen Fahrzeugen wurde in Dottikon auch ein neuer Vizekommandant vorgestellt. Adrian Schuler, der seit 2004 Feuerwehrdienst leistet, übernimmt das Amt von Thomas Locher, der diese Funktion seit 2006 innehatte. Arsène Perroud verabschiedete Locher, der als Chef ADL in der Feuerwehr bleibt, mit einem herzlichen Dankeschön.