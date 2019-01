Der Geburtstag der IBW soll ein ganzjähriges Fest mit verschiedenen Höhepunkten werden. Familien, die 2019 gemeinsam 125 Jahre alt werden, können sich bis 5. Mai zur Verlosung von «Wir sind 125» anmelden (www.ibw.ag/wirsind125). Als Hauptpreis winkt ein Aufenthalt im Europa-Park, inklusive Übernachtung und Zweitagespässen für alle. Am 14. und 15. Juni bringen die IBW ganz Wohlen zum Klingen. Am ersten Abend unter dem Motto «... alles ausser Jazz», wo, neben anderen, auch Sarah-Jane auftritt. Junge Talente der Freiämter Musikschulen können am Förderwettbewerb «Prix ibw» teilnehmen (www.ibw.ag/prixibw). Am 15. Juni gibt es «ibw persönlich» und die «ibw jazz night», zusammen mit «Begegnung der Kulturen». Am 21. September folgt ein Tag der offenen Türen an der Steingasse 31 und beim Reservoir Hochwacht. Mit einer Licht-, Laser-, Pyro- und Musikshow auf dem Kirchenplatzkreisel präsentieren die IBW ihre 125-jährige Geschichte am 1. Dezember um 18 Uhr, gleich nach dem Adventskonzert des Musikvereins Wohlen in der Kirche. (ian)