Die Bagger fahren vor, die ersten Unternehmen nehmen ihre Arbeiten in Angriff. Dazu gehören Abbruch, Aushub und Baumschnitt. Anfang Oktober, pünktlich und wie geplant, begannen die Bauarbeiten der Wohnsiedlung «Am Chatzebach» in Muri AG. Es ist das erste Projekt der Ende 2016 gegründeten Genossenschaft für Wohnkultur aus Muri. Entsprechend stolz ist der Präsident der Genossenschaft: «Endlich kann es losgehen», freut sich Christoph Käppeli. Ab Frühling 2019 werden die ersten Menschen in die Wohnsiedlung einziehen.

«Am Chatzebach» ist keine gewöhnliche Überbauung. Die Genossenschaft geht mit dem Projekt neue Wege. So ist es schweizweit der erste Genossenschaftsneubau, der das Label SNBS anstrebt – ein Standard für nachhaltiges Bauen. Mit Minergie-P streben die Bauherren zudem das höchstmögliche Minergie-Zertifikat an. «Die sorgfältige Auswahl der Lieferanten und Produkte kann einen positiven Einfluss auf die zukünftigen Unterhaltskosten haben», so Käppeli.

Ein Drittel vermietet

Schon vor dem Baustart konnte die Genossenschaft über die Hälfte der Wohnungen verkaufen und einen Drittel vermieten. «Wir sind glücklich und stolz, dass die Nachfrage nach den Wohnungen bereits vor Baustart erfreulich hoch war», sagt Präsident Käppeli. In Zahlen sieht das so aus: 10 von 17 Eigentumswohnungen sind verkauft. Für 13 von 37 Wohnungen sind Mietverträge abgeschlossen.

Investition möglich

Die Ideen der Genossenschaft für Wohnkultur können mit einem Darlehen unterstützt werden. Geldgeber investieren so in nachhaltige Projekte. Die Genossenschaft bietet attraktive Zinsen und eine sichere Anlagemöglichkeit. Denn das Geld investiert die Genossenschaft in die eigenen Bauprojekte, zurzeit das Projekt «Am Chatzebach». «Eine Erweiterung des Refinanzierungskreises unterstützt die nachhaltigen Ziele der neu gegründeten Genossenschaft», sagt Käppeli. Weitere Informationen dazu sind auf der Website www.genossenschaft-wohnkultur.ch verfügbar. Informationen zum Projekt «Am Chatzebach» finden Interessierte auf www.am-chatzebach.ch. (az)