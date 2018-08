«Im Zeitalter des Internethandels und Onlineverkaufs hat eine Gewerbeausstellung noch immer eine grosse Bedeutung und ihr Stellenwert ist nicht zu unterschätzen. Sie ist wesentlich für den Kontakt zwischen Anbieter/Liefeant und Kundschaft und daher nicht wegzudenken. Das ist ganz eindeutig so und zeigt sich am nach wie vor enormen Publikumsinteresse», sagt Claudia Hoffmann-Burkart.

Die OK-Präsidentin der Kellerämter Gewerbeausstellung (KEGA18), welche vom 24. bis 26. August in Unterlunkhofen stattfindet, weiss, wovon sie spricht: «Der Erfolg der ersten beiden Ausstellungen – jene von 2007 in Oberlunkhofen und 2013 in Jonen – hat gezeigt, wie wichtig die Begegnung zwischen Anbietern und Kunden ist.»

Begegnungen ermöglichen

«Erstens wollen die Leute sehen, was es auf dem Markt gibt. Und zweitens möchten sie aber auch ihren Lieferanten kennen, den Küchenbauer, den Plättlileger, das Dachdecker-Team oder den Elektromonteur. Und schliesslich geht es für den Endverbraucher beim Erteilen eines Auftrags nicht nur um den Preis, sondern auch um die Leistung. So wird viel Wert gelegt auf den guten Service, den Unterhalt und die Garantie – das alles bieten unsere kompetenten, kreativen und initiativen Gewerbebetriebe an», hält die OK-Präsidentin im Gespräch mit der AZ fest. Die Organisation ziele also auch darauf ab, die Menschen auf den Platz zu bringen. «Wir wollen verbinden, Kontakte vermitteln und Begegnungen ermöglichen», so die OK-Chefin.

Keine reine Verkaufsschau

«Es geht bei dieser Gewerbeschau um mehr, als nur zu zeigen, wir sind auch noch da. Es handelt sich nicht um eine Verkaufsschau, sondern die über 100 Aussteller zeigen ihre Kompetenzen und Fähigkeiten auf. So verstehen wir auch das Motto der KEGA18, das lautet: ‹vielfältig – genial – verbindend›. Denn in den beteiligten Gemeinden Arni, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen, Rottenschwil, Unterlunkhofen und ergänzt durch Oberwil-Lieli, verfügen wir über eine grosse Vielfalt an kleinen und mittleren Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben.»

Das Kelleramt verfügt über einen starken Gewerbeverein, mit Claudia Hoffmann-Burkart an der Spitze, der verschiedene Netzwerk- und Informationsanlässe fördert, so auch die KEGA18. Deren Organisationskomitee setzt sich aus 15 Personen zusammen, die mit den Vorbereitungsarbeiten für die Gewerbeausstellung vor mehr als zwei Jahren begonnen haben. Sie erleben nun mit Genugtuung, wie die Ausstellungsinfrastruktur auf dem Schul- und Sportareal der Gemeinde Unterlunkhofen aufgebaut wird, damit die Gewerbeschau beim Publikum punkten kann. Erwartet werden nach Angaben der OK-Präsidentin zwischen 8000 und 12'000 Besucher aus dem ganzen Kelleramt und weit darüber hinaus.