Gemeinderat Beat Küng, der die Vorlage erläuterte, machte deutlich, dass hinter dem grossen und komplexen Werk eine Planungszeit von fünf Jahren liegt. Seit der letzten Gesamtrevision der Nutzungsplanung sind rund 18 Jahre vergangen. In der Zwischenzeit haben sich sowohl die gesellschaftlichen Werte und Vorstellungen zur Nutzung von Raum und Umwelt als auch die bau- und planungsrechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen stark verändert. «Jetzt sind wir wieder auf dem neusten Stand», stellte Küng fest.

2 Mio. Franken besser

Diskussionslos genehmigt wurden Rechenschaftsbericht und Jahresrechnung, die rund zwei Millionen Franken besser abschliesst als budgetiert. «Es ist immer relativ angenehm, so eine Rechnung präsentieren zu können», meinte Gemeindepräsident Hampi Budmiger. «Viele kleine Verbesserungen» hätten zu diesem guten Ergebnis geführt, aber auch ein erfreulicher Steuerertrag.

In Ergänzung zum schriftlichen Rechenschaftsbericht zeigte er auf, dass aktuell 7761 Personen in Muri leben und dass der Ausländeranteil 21,7 Prozent beträgt. Es gab im letzten Jahr 2530 Betreibungen mit einer Gesamtsumme von 12,6 Mio. Franken. Die Feuerwehr leistete mit 90 Einsätzen mehr als üblich. Als Dank für ihre Arbeit gab es einen Applaus der Gemeindeversammlung. Gutgeheissen wurden auch insgesamt sechs Kreditabrechnungen, die positiv ausfielen.

ARA-Erweiterung planen

Für die Planung eines Umbaus und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Muri sprach der Souverän einen Kredit von 380 000 Franken. Vizepräsidentin Milly Stöckli führte aus, dass der angedachte Anschluss an Wohlen verworfen wurde. Als Variante wurde ein Anschluss an die zurzeit geplante neue Regionale ARA Reuss mit Standort in Obfelden diskutiert und ebenfalls verworfen. Die ARA Muri bleibt also selbstständig, Jetzt muss geprüft werden, ob eine Anlage gegen Mikroverunreinigungen realisiert werden oder aber eine Leitung in die Reuss als Einleitung des gereinigten Abwassers erstellt werden soll.