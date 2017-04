... stark ist die Broschüre mit Geschäftsbericht und Jahresrechnung, welche der Gemeinderat Wohlen am Donnerstag präsentiert hat. Zusammengestellt wurde das spannend und grafisch gut aufgemachte Werk einmal mehr von Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Michelle Steinauer.

Auch wenn der Aufwand dafür gross sei, wolle man am Geschäftsbericht in dieser Form festhalten, erklärte Vizeammann Paul Huwiler: «Das ist eine gute Form der Geschichtsschreibung.» Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung kann ab sofort auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Ab Mitte nächster Woche ist er unter www.wohlen.ch auch online aufgeschaltet. (to)