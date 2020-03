Die Gemeinde hat endlich wieder einen Dorfladen: Lidl eröffnet 13. Filiale im Aargau

In Rudolfstetten gibt es seit heute Donnerstag wieder einen Dorfladen: Lidl hat seine 13. Filiale im Aargau eröffnet und damit die insgesamt 142. in der Schweiz. Und das zur grossen Freude der Bevölkerung und der Gemeindebehörden. Über 2000 Produkte des täglichen Bedarfs findet die Kundschaft im Geschäft, das sich im Dorfzentrum befindet. Im Team von Filialleiter Sascha Balmer sind 23 bis 25 Angestellte tätig.

Chance für Eröffnung eines Dorfladens gepackt

«Es sind jetzt genau 26 Monate vergangen seit dem ersten Kontakt mit Lidl», führte Gemeindeammann Josef Brem an einer Filialbesichtigung mit Rundgang aus. Er sei positiv überrascht, dass das Vorhaben in derart kurzer Zeit realisiert werden konnte. «Grossen Verdienst am Einzug von Lidl in unserem Dorf hat Gemeindeschreiber Urs Schuhmacher. Er hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass wir wieder einen Dorfladen erhalten, indem er alle Beteiligten zusammengebracht hat», gab der Gemeindeammann seiner grossen Freude Ausdruck. «Die früheren Ladenbetreiber im Zentrum Ruedistette sind leider gescheitert, sodass es galt, sozusagen die letzte Chance zu packen für die Neueröffnung eines Dorfladens.»