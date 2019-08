Der 87-jährige Buchser Heinrich Senn hat in jungen Jahren selber geschwungen und war später lange Jahre Kampfrichter. Den Frauenschwinget in Uezwil hat er vom ersten bis zum letzten Gang verfolgt: «Ich sah bereits bei den Jüngsten einige Fortschritte. Sie können doch schon einige Schwünge richtig anwenden», zog er am Abend eine positive Bilanz.

Die älteren Jahrgänge hätten ihn noch mehr beeindruckt: «Hier ist das technische Niveau spürbar gestiegen. Was mir imponiert, ist der tolle Ehrgeiz, mit dem die Frauen ans Werk gegangen sind.» Er sei, sagte Senn weiter, zwar nach wie vor «kein wahnsinniger Fan» des Frauenschwingens, aber es habe schon seine Berechtigung. «Der Tag hier hat mir als Zuschauer Freude bereitet. Ich habe ein paar ganz schöne Gänge gesehen.» Bei den Kurzzügen müssten die Frauen aber noch länger dranbleiben: «Sie lönd eifach z’schnell los.»