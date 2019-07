Kaum zu glauben, dass «d’ Flora» bald zur Wiedereröffnung bereit sein soll. Beim Besuch zwei Wochen, bevor es losgeht, sieht es in der bekannten Wohler Quartierbeiz noch aus wie auf einer Baustelle.

Der neue Inhaber, Max Steinmann, sägt, hobelt, streicht, bohrt, schraubt und nagelt, was das Zeug hält. «Wir sind zuversichtlich», sagt der 49-Jährige, der in Waltenschwil auch das Restaurant Kartbahn führt, «dass wir bis am 26. Juli fertig sind. Es sind jetzt halt noch viele Kleinigkeiten zu machen.»

Sagts und stellt die Bockleiter auf, damit Tamara Häfliger, seine Lebensgefährtin und die zukünftige Chefin der Flora Bar, die Türzargen fertig streichen kann.