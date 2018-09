Wer im Aargau eine grössere Veranstaltung durchführen will, muss dafür sorgen, dass die Notausgänge stets frei sind und dass die Dekoration kein Feuer fangen kann. Normalerweise wird damit die lokale Feuerwehr, genauer gesagt die Saal- oder Feuerwache, beauftragt. Diese prüft – vor und nach dem Anlass – alle Räume und sorgt dafür, dass die Fluchtwege frei bleiben. Bei grösseren Veranstaltungen braucht es dafür mindestens zwei Leute.

Dies ist auch in Muri der Fall. Doch nicht mehr für lange: Der Gemeinderat entschied kürzlich, dass in Zukunft die Veranstalter die Saalwache selber organisieren müssen. «Die Feuerwehr kam mit diesem Anliegen auf den Gemeinderat zu», sagt Heinz Nater, der für die Feuerwehr zuständige Gemeinderat, auf Anfrage der AZ. Er bestätigt damit einen Bericht des Regionaljournals Aargau/Solothurn von SRF. «Es wurde für sie immer schwieriger, Leute zu finden, welche abends oder an Wochenenden diesen Dienst leisten wollten. Und das ist bei einem Milizsystem ein Problem.» Man habe in Absprache mit der Feuerwehr die naheliegendste Lösung gewählt.

Die Feuerwehr entlasten

Renato Orsi, Chef der Regionalpolizei und Leiter Sicherheit der Gemeinde Muri, unterstützt den Entscheid. Dem Regionaljournal sagt er: «Die Saalwache wurde ausgelagert, weil es je länger desto schwieriger wurde, Leute zu finde, die sich dafür zur Verfügung stellen. Wir versuchen die Feuerwehr zu entlasten, sodass sie sich den Kernaufgaben widmen kann.»

Für die Veranstalter wird sich nach Ansicht des Gemeinderats nicht viel ändern: Sie mussten schon vorher für die Leistung aufkommen. Neu ist lediglich, dass sie den Dienst auch selbst organisieren müssen.

Die Kosten für private Feuerwachen kann variieren. Bei einigen Anbietern sind sie gleich hoch wie jene der Feuerwehr. «Die privaten Sicherheitsdienste werden separat geschult und, wenn sie die entsprechenden Schulungen hinter sich gebracht haben, bringen somit die gleiche Qualität mit wie die Feuerwehrleute», so Orsi. Es brauche auch nicht für alle Anlässe eine Saalwache: Es betreffe lediglich Räume, in denen mehr als 300 Personen Platz haben.

«Manche machen es, manche nicht»

Beim Aargauischen Feuerwehrsverband (AFV) zeigt man im Gespräch mit der AZ vollstes Verständnis für Massnahme in Muri: «Je grösser eine Gemeinde, desto unterschiedlicher sind die Aufgabenbereiche der Feuerwehr. Aber sie hat auch immer ihre Grenzen», sagt Joe Habermacher, Präsident des AFV. Er fügt an: «Der Fokus auf die Kernaufgaben ist auch immer im Sinne des nationalen Feuerwehrverbands.»

Ihm seien keine anderen Feuerwehren bekannt, welche ebenfalls die Saalwache ausgelagert haben. Habermacher betont jedoch, dass kleinere Gemeinden oftmals dieses Problem erst gar nicht hätten, da sie keine Räume oder Veranstaltungen dieser Grössenordnung besässen.

Die Leistungen, welche die Feuerwehren im Aargau vollbringen, seien sowieso von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Habermacher nennt ein Beispiel: «Man nehme das Entfernen von Wespennester. Manche machen es, manche nicht.»