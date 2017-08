Von der Fahrleitung bis zum Trassee wird bei der BDWM-Bahn zwischen Bremgarten West und Wohlen alles neu: 6,5 Kilometer Gleis sind es insgesamt. Die Investitionssumme beträgt 38 Millionen Franken.

«Wir haben gleichzeitig zwei Grossprojekte in Arbeit», erklärte Walter Oettli, bei der Bahn zuständig für Infrastruktur und Bau. «Einmal die Streckensanierung und dann der Ausbau beim Bahnhof Bremgarten West.» Begonnen haben dort die Arbeiten am 10. Juli dieses Jahres.

Strecke nach Ferien wieder offen

«Unser Ziel ist es, am Montag, 14. August, um 5.05 Uhr von Bremgarten West wieder den ersten Zug in Richtung Wohlen auf die Strecke zu schicken», so Oettli. Bis dahin haben die Bautrupps aber noch alle Hände beziehungsweise Baggerschaufeln voll zu tun, wie auf einer Baustellenbesichtigung mit den Bahn-, Planungs- und Bauverantwortlichen festgestellt werden konnte.

Im Rahmen der aktuellen Sanierung des ganzen Trassees wird der Ausbau für die Dreifach-Traktion realisiert. Das heisst, es können drei einzelne Zugskompositionen gekoppelt werden, um die Transportkapazität zu erhöhen. Die Sicherungsanlagen werden komplett erneuert mit dem Zentralstellwerk in Bremgarten West. Für die Steuerung der weiteren Bahnstationen gibt es neu zwei örtliche Stellteile. Auf dem Streckenabschnitt, der gegenwärtig im Bau ist, sollen die Züge künftig mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h fahren können.

Kein drittes Gleis mehr

Nach den umfangreichen Vorarbeiten und der Planung für die Bauplatzinfrastruktur konnte mit den Erdarbeiten und der Entwässerung begonnen werden. An verschiedenen Orten wurden bereits Versickerungsmulden erstellt. Es wurde die dritte Schiene entfernt, die damals zwischen Wohlen und Bremgarten West verlegt wurde, damit auch breiteres Rollmaterial der SBB auf der Schmalspurstrecke (Meterspur) verkehren konnte. «Das war sehr nützlich, als für den Waffenplatz Bremgarten noch umfangreiche Holztransporte durchgeführt wurden, was inzwischen nicht mehr der Fall ist», erwähnte Walter Oettli.

Auf der Bahnstrecke ist die Fahrleitung inzwischen bereits erneuert und die Bauequipen arbeiten am Trassee, auf dem in diesen Tagen eine Maschine den Schotter richtig satt unter die Betonschwellen und Schienen stopft. Eine weitere Spezialmaschine planiert und verdichtet die Gleisunterlage.

Von der Tiefgarage auf den Perron

Der Bahnhof Bremgarten West wird ausgebaut und mit neuen Abstellanlagen für das Rollmaterial versehen. Die bestehende Personenunterführung wird verstärkt und verlängert. Die Bewohner einer beim Bahnhof entstehenden Überbauung können künftig direkt von ihrer Tiefgarage zu den Zügen gelangen. Der Unterbau des Schienentrassees wird erneuert, Stromleitungen werden verlegt und gleichzeitig erstellt die Stadt Bremgarten im Bahnhofbereich neue Wasser- und Kanalisationsleitungen.

Sowohl Walter Oettli von der BDWM als auch die Bau- und Projektleitung ziehen eine positive Bilanz über den bisherigen unfallfreien Bauverlauf, konnte doch der Zeitplan ohne grosse Abweichungen eingehalten werden. Der fahrplanmässigen Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Wohlen und Bremgarten West am 14. August sollte somit nichts mehr im Wege stehen.